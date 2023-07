El creador de The Last of Us avisa que la temporada 2 será sorprendente y causará furor y polémica entre los fans

Archivo - El final de The Last of Us descifró uno de los grandes misterios del videojuego original

La primera temporada de The Last of Us, con Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, adaptó con gran fidelidad el material original. Sin embargo, su creador, Craig Mazin, ha revelado que la segunda entrega de la serie no solo será sorprendente y causará furor, sino que, además, podría causar cierta controversia entre los seguidores del videojuego.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

The Last of Us todavía no ha comenzado a rodar su segunda temporada. El retraso en la producción de la nueva tanda de episodios se debe principalmente a la huelga convocada por el sindicato de guionistas de Hollywood que comenzó el pasado 3 de mayo y ahora también el paro de los actores, decretado este 13 de julio. Sin embargo, Mazin ya ha adelantado en una reciente entrevista con Entertainment Weekly que la temporada 2 causará un gran impacto entre los espectadores, que esperan que la serie siga manteniendo la fidelidad del videojuego de Naughty Dog.

"No diré jamás que hay cosas que van a ocurrir en la serie que pasaron en el juego. Nunca sabes lo que vamos a hacer. Si diré que es la aventura, el viaje es la clave. Hay cosas que sorprenderán a la gente, cosas que estaban en el videojuego, cosas que no, y eso es bueno. Mientras cumplan un propósito, no están ahí solo para sorprender. No tenemos interés en suscitar temor en las redes sociales. Únicamente queremos contar la historia del modo en el que creemos que se debe contar", avanzó Mazin sobre la temporada 2 de The Last of Us.

Es más, el propio Pascal dio a entender a Variety el pasado mes de junio que la nueva entrega de la serie podría tener un margen de maniobra más amplio con respecto a los videojuegos. "Parece una experiencia inmersiva diferente en la que tienen que ocurrir cosas para que se desarrolle la trama principal. Pero no lo sé", puntualizó el actor de origen chileno.

Pascal no es el único que se ha aventurado a dar su parecer sobre la que será la segunda temporada de The Last of Us, cuyos nuevos capítulos podrían ver la luz a finales de 2024 o principios de 2025. Bella Ramsey, que interpreta a Ellie, la joven compañera de Joel y única persona inmune al hongo del cordyceps en la serie de HBO Max, ya adelantó que "será más oscura".

Sin embargo, todavía está por ver si la temporada 2 de la serie se mantendrá fiel en lo esencial a los videojuegos. Aunque el coguionista de la ficción, Neil Druckmann, ya anticipó que la nueva tanda de episodios contaría en su haber con la presencia de un personaje que, si bien no ha hecho su debut en la serie, será fundamental para la trama de Joel y Ellie.

Se trata de Abby, que en la historia de los videojuegos es la asesina de Joel, que presuntamente morirá en los primeros compases de los nuevos episodios. Y es, en realidad, la hija del médico al que Joel mata de un disparo en el quirófano de los Luciérnagas al final de la temporada en su misión por salvar a Ellie.