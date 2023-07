Archivo - Buenas noticias para la temporada 3 de The Last of Us

Archivo - Buenas noticias para la temporada 3 de The Last of Us - HBO MAX - Archivo

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

Después de una primera temporada exitosa en HBO y una segunda ya confirmada, pero paralizada por la huelga que ha congelado Hollywood, ahora el showrunner de The Last of Us, Craig Mazin, ha confirmado que es más que posible que la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, tenga también una tercera temporada.

En una entrevista concedida a Deadline, Mazin, que es también co-creador de la serie junto a Neil Druckmann, avanzó confirmó que, si sigue contando con el favor del público, la segunda no será la última temporada The Last of Us. "Va a va más de otra temporada. Hay más historia, por lo que esta serie no terminará con la segunda temporada a menos que la gente no lo vea y nos cancelen", señaló.

Además, tal y como ya ha revelado en otras entrevistas, el productor y guionista avisó que no seguirán al pie de la letra la historia del segundo volumen del videojuego de Naughty Dog. "Haremos algunas cosas exactamente como estaban en el juego y haremos otras de manera diferente", dijo Mazin. "No importa si has jugado el juego o no. Te sorprenderás a medida que avance la temporada. Tenemos algunos giros de guión y sorpresas interesantes", avanzó.

Con independencia de cuántas temporadas finalmente compongan la adaptación de The Last of Us, de momento la única temporada confirmada por HBO es la segunda que en estos momentos se encuentra paralizada por la huelga convocada por el sindicato de guionistas de Hollywood que comenzó el pasado 3 de mayo y ahora también por el paro de los actores, decretado este 13 de julio. Con este panorama, es más que posible que la temporada 2 no llegue en 2024, como estaba previsto.

"Si estas huelgas duran mucho más, inevitablemente tendremos que retrasar la producción y eso nos duele, le duele al público y le duele a HBO. Todos queremos volver al trabajo y creo que todos los que realmente están haciendo el trabajo, incluidas las personas de la cadena que están con nosotros en el terreno, todos solo quieren resolver esto. Así que crucemos los dedos", señaló.