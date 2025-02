Nuevas imágenes de la temporada 2 de The Last of Us con villanos a la caza de Ellie y Joel

Nuevas imágenes de la temporada 2 de The Last of Us con villanos a la caza de Ellie y Joel - HBO

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Por el momento Max no ha confirmado la fecha de estreno exacta de la segunda temporada de The Last Of Us, más allá de que los nuevos capítulos llegarán en algún punto de abril. Pero, para ir abriendo boca, la plataforma ha ofrecido un nuevo vistazo a la ficción con imágenes que incluyen tanto personajes ya conocidos como otros que hacen su debut en esta entrega en la que Joel deberá hacer frente a sus decisiones pasadas.

Así, uno de los fotogramas muestra a Abby (Kaitlyn Dever) junto a Manny (Danny Ramirez), Nora (Tati Gabrielle), Mel (Ariela Barer), y Owen (Spencer Lord), todos ellos armados, caminando por la nieve, presumiblemente en dirección al asentamiento de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

After all we've been through...#TheLastOfUs returns this April on Max. pic.twitter.com/QAW9XgAO5V — Max (@StreamOnMax) February 3, 2025

Aunque la imagen en sí no revela demasiada información, aquellos familiarizados con el videojuego original de Naughty Dog en que se basa la ficción y conocen el papel antagonístico y crucial que juega Abby en el mismo, sin duda podrán apreciar que la escena augura un fatídico encuentro. Y es que cabe recordar que, en los últimos compases de la primera temporada, Joel masacraba a varios miembros de la resistencia Firefly para salvar a Ellie, organización a la cual estaba vinculada Abby, tal y como ya dejaban ver los adelantos.

Las otras imágenes publicadas por el servicio de streaming incluyen un vistazo a Ellie junto a su nuevo interés amoroso, Dina (Isabela Merced) y a un Joel visiblemente preocupado, además de a Tommy (Gabriel Luna) y Maria (Rutina Wesley) sosteniendo a un niño, el hijo de la pareja, una adición de la serie respecto al material original.

"Tras cinco años de paz después de los acontecimientos de la primera temporada, el pasado común de Joel y Ellie les alcanza, llevándoles a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada, que continuará adaptando los eventos del videojuego The Last of Us Part II.