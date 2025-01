El tráiler de la temporada 2 de The Last Of Us presenta a su gran villana y confirma fecha de estreno

El tráiler de la temporada 2 de The Last Of Us presenta a su gran villana y confirma fecha de estreno - HBO MAX

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Entre los muchos estrenos de este 2025, sin duda uno de los más esperados en cuanto a series es el regreso de The Last Of Us, que llegará a Max este abril. Muchos se preguntan hasta qué punto la nueva entrega será tan fiel al videojuego original de Naughty Dog, como lo fue la primera, sobre todo teniendo en cuenta la llegada de un importante y polémico personaje... con el cual empieza el nuevo tráiler.

Desde hace tiempo se sabía que Kaitlyn Dever se había unido al reparto de la temporada 2 como Abby, una joven que busca venganza tras los eventos del final de la anterior entrega. En el adelanto, en una escena que resultará familiar a los fans del videojuego, Abby aparece caminando por un pasillo de hospital desierto, mientras suena una alarma.

El colgante que la chica lleva al cuello la identifica como parte de la resistencia Firefly... a algunos de cuyos miembros Joel (Pedro Pascal) masacró al final de la primera temporada para salvar a Ellie (Bella Ramsey).

"Da igual si tienes un código como yo, hay cosas que para todo el mundo están mal", dice una voz en el tráiler, mientras la imagen de Abby en el hospital da paso a algunas que ya se habían visto en anteriores adelantos. Así, Tommy (Gabriel Luna) aparece corriendo para defender su asentamiento mientras una campana tañe insistentemente, Ellie y Dina (Isabela Merced), su nuevo interés romántico, comparten algunos momentos juntas y un abatido Joel deja caer una lágrima.

"Tras cinco años de paz después de los acontecimientos de la primera temporada, el pasado común de Joel y Ellie les alcanza, llevándoles a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada, que continuará adaptando los eventos del videojuego The Last of Us Part II.

Junto a Dever y Merced, los nombres que se suman al reparto de la ficción en la nueva tanda de capítulos incluyen a Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac Dixon. Catherine O'Hara también formará parte del reparto como actriz invitada.