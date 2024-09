La temporada 2 de The Last of Us ya tiene fecha de estreno (más o menos)

Archivo - The Last of Us adaptará la parte 2 del videojuego en varias temporadas

Archivo - The Last of Us adaptará la parte 2 del videojuego en varias temporadas - HBO MAX - Archivo

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us es sin duda uno de los estrenos más esperados de Max para el próximo año. Aunque por el momento no se ha anunciado la fecha concreta en que la nueva entrega de la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay aterrizará en la plataforma, Casey Bloys, presidente de HBO y Max Content, ha delimitado el plazo en el que puede esperarse su llegada.

"Todo lo que diré ahora, en general, la primera mitad del año", reveló el CEO del servicio de streaming en una entrevista concedida a Deadline, refiriéndose no solo al estreno de la temporada 2 de The Last of Us, sino también al de la nueva entrega de The White Lotus. Y es que Bloys espera que ambas ficciones sean elegibles por los votantes de cara a los próximos Premios Emmy.

"He visto The Last of Us. Creo que a todo el mundo le va a encantar lo que está haciendo Craig Mazin", expresó el directivo de HBO. Hace un mes se anunciaba que los nuevos capítulos habían terminado su rodaje y entrado en posproducción y un vídeo que adelantaba los próximos lanzamientos de la plataforma ofreció el primer vistazo a la ficción.

La primera parte de The Last of Us recibió los elogios tanto de la crítica como del público por su fidelidad al célebre videojuego de Naughty Dog en el que se basa. En cambio, el creador de la serie, Neil Druckmann, ya adelantó a Variety en febrero de 2024 que esta segunda temporada sería muy distinta. "No será exactamente como el juego", puntualizó, algo que, dada la división de los fans respecto a algunos puntos del material original, podría ser para mejor.

Junto a Pascal y Ramsey como Joel y Ellie, completan el reparto de la ficción Gabriel Luna y Rutina Wesley como Tommy y María Miller, Isabela Merced como Dina, Jeffrey Wright como Isaac Dixon, personaje al que ya dio voz en el juego, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Kaitlyn Dever en el papel de Abby, la gran rival de Ellie y Joel en la segunda entrega del videojuego.