Grandes noticias para la temporada 2 de The Last of Us - HBO MAX

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de The Last of Us. La segunda temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay ha terminado su rodaje.

Tras varios retrasos a razón de las huelgas de guionistas (WGA) y actores de Hollywood (SAG-AFTRA) el año pasado, la filmación de la segunda temporada de The Last of Us arrancó en febrero de 2024. Y se encuentra entre los estrenos más esperados de Max para 2025.

Después de que el servicio de streaming ofreciese a principios de agosto un primer vistazo de lo que está por llegar en esta nueva entrega, un miembro del equipo técnico ha confirmado que la temporada 2 ya está terminada.

Se trata de Timothy Goodman, el editor de la ficción creada por Neil Druckmann y Craig Mazin. Conocido por trabajar en series como Umbrella Academy o Fringe, a través de su cuenta en X, Goodman expresó su agradecimiento a todos los involucrados en la producción de la serie por su excelente trabajo.

Además, aprovechó para anunciar que ahora les faltaba entrar en fase de postproducción. "¡Finalizada! Enhorabuena al increíble equipo de producción de The Last of Us temporada 2. ¡Ahora nos toca llevarnos todo vuestro duro trabajo a casa!, aseguró el editor, incluyendo la etiqueta de postproducción en su publicación, donde aparece en un evento de Max dedicado a la serie.

La primera parte de The Last of Us, recibió los elogios tanto de la crítica como del público por su fidelidad al célebre videojuego de Naughty Dog en el que se basa. En cambio, Druckmann ya le adelantaba a Variety en febrero de 2024 que esta segunda temporada sería muy distinta. "No será exactamente como el juego", puntualizó.

Los nuevos episodios de la serie también contarán con de Gabriel Luna y Rutina Wesley como Tommy y María Miller. Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny, quienes completan el elenco junto a Kaitlyn Dever en el papel de Abby, la asesina de Joel en la segunda entrega del videojuego.