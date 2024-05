La temporada 2 de The Last of us ficha a Jeffrey Wright para que repita su personaje del videojuego

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us, aclamada adaptación del videojuego homónimo, sigue sumando nombres a su reparto. Los nuevos capítulos, que tienen previsto su estreno en Max a principios de 2025, contaránen su reparto, además de con Pedro Pascal y Bella Ramsey como dúo protagonista, con el nominado al Oscar por American Fiction, y viejo conocido de la franquicia, Jeffrey Wright.

Según informa TV Line, Wright, que ya participó en el videojuego The Last of Us Parte II, es una de las incorporaciones estrella de la segunda temporada. El fichaje del actor de Westworld, The Batman o Ángeles en América ilusionará a los fans de la saga apocaliptica, ya que el actor dará vida a Isaac Dixon, el mismo personaje que dobló en la segunda parte del videojuego de PlayStation.

El personaje de Wright, Isaac Dixon, es el silencioso líder del Frente de Liberación de Washington (también conocidos como los Lobos), un gran grupo de milicias que, primeramente, buscaban la libertad y acabaron con el control de FEDRA en la capital de Estados Unidos.

Tras expulsar a los militares que controlaban la ciudad, los Lobos rompieron su promesa de liberación e instaron a todos los ciudadanos a unirse a la milicia, gobernando la ciudad con 'mano de hierro'. En los últimos tiempos, Isaac y sus acólitos se han visto envueltos en una interminable guerra contra un enemigo sorprendentemente ingenioso, los Serafitas.

En líneas generales, la serie, hasta el momento, se ha mantenido fiel al videojuego. Esta segunda temporada adaptará su segunda parte, lanzada al mercado en 2020. En la Parte II del videojuego Joel muere, por lo que existe la incógnita de qué pasará en la adaptación, si romperá su fidelidad para mantener a su máxima estrella, Pedro Pascal, o prescindirá del personaje para seguir fiel al videojuego.

Con su incorporación, Jeffrey Wright se une además de a Ramsey y Pascal interpretando a Ellie y Joel, respectivamente, a el resto del reparto que cuenta con Gabriel Luna como Tommy, Rutina Wesley como Maria, Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Catherine Catherine O'Hara como invitada en un papel aún sin desvelar.