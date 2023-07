El gran problema que tendrá The Last of Us tras su temporada 2

Archivo - Así ha recreado el final de The Last of Us 1x08 uno de los momentos más traumáticos de la saga

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Last of Us ya ha sido confirmada y se espera que los nuevos episodios adapten la segunda y última entrega de la popular saga de videojuegos. A raíz del éxito que ha tenido la producción, todo apunta a que tendrá más de dos entregas, lo que plantea la incógnita de cómo seguirá la historia si ya no existe material original que adaptar.

En el caso de que haya más temporadas, Craig Mazin y Neil Druckmann tendrán que continuar la trama por su cuenta. Una posibilidad es que expandan la historia del segundo videojuego, haciendo también uso de los flashbacks y flash forwards y ampliando las tramas de distintos personajes, al margen de Joel y Ellie.

Otra opción podría ser adaptar el segundo videojuego en dos temporadas, lo que les daría más tiempo a los creadores para enfocar la dirección de la ficción en futuras entregas. Esta alternativa sería ideal para evitar que HBO Max tome una decisión precipitada, garantizando así la calidad y continuidad de la ficción.

Además, también han surgido rumores de que podría ver la luz un tercer videojuego. Por suerte, Druckman es cocreador y guionista tanto de la serie como de los videojuegos, por lo que presumiblemente coordinaría ambas historias. En este caso, habría que tener en cuenta que un videojuego tarda más en desarrollarse que una temporada de una serie, por lo que probablemente la nueva historia llegaría antes a la serie que al videojuego.

Lo que parece claro es que los creadores ya tienen en mente que habrá una temporada 3 incluso antes de su confirmación. "Sabemos hacia dónde irán las temporadas 2 y 3", declaró Druckman en una entrevista con Kinda Funny, dejando claro que The Last of Us será probablemente una serie de larga duración.