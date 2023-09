Bella Ramsay, embarazada y entre rejas en su nueva serie tras The Last of Us

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

La BBC estrenó en 2021 Condena (Time) un drama carcelario de tres episodios creado por Jimmy McGovern (Accused). Una serie que regresará este otoño con una segunda entrega independiente de la primera protagonizada por Bella Ramsay (The Last of Us) de la que ya hay unas potentes imágenes.

Mientras que la temporada 1 de la aclamada ficción tuvo por protagonista a Sean Bean (Juego de Tronos), el peso de esta nueva entrega recaerá sobre Ramsey. La actriz se meterá en el papel de una joven llamada Kelsey Morgan, que deberá ingresar en prisión durante la última etapa de su embarazo.

La trama de los nuevos capítulos de Condena arrancará cuando tres reclusas muy distintas hagan su ingreso el mismo día en el centro penitenciario de Carlingford.

Una de estas convictas será Morgan. Las imágenes, que han sido publicadas por la cuenta oficial de la BBC en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, dan buena cuenta de que para el personaje de Ramsey no será nada fácil adaptarse a los muros de la prisión. Y mucho menos encontrándose en la última etapa de su embarazo.

Morgan descubrirá que su estancia en la cárcel puede verse turbada por los violentos conflictos con los que pueda toparse estando presa. Pero también un inesperado sentimiento de pertenencia que formará con las reclusas Orla O' Riordan (Jodie Whittaker) y Abi Cochrane (Tamara Lawrance) a pesar de sus diferentes experiencias y perspectivas sobre el mundo en el que viven.

JUST IN ➡️ New images of Time S2, starring Jodie Whittaker, Tamara Lawrance, and Bella Ramsey.



Time S2 is written by Jimmy McGovern and @WriterHBlack and directed by @harkin_andrea. The series is produced by @bbcstudios, @BritBox_US and @Britbox_CA. pic.twitter.com/1IKPBlJCkT — BBC Studios Press - U.S. (@BBCStudiosUSPR) September 26, 2023

Por otro lado, Siobhan Finneran (Happy Valley) quien ya interpretase en la temporada 1 de Condena a la capellana de prisiones Marie-Luise, retomará al personaje en la segunda entrega ejerciendo de nexo entre ambas. El libreto de los tres nuevos episodios de la serie, que tendrán una hora de duración y se emitirán tanto en BBC One como en iPlayer volverán a contar con McGovern como guionista junto a Helen Black, mientras que Andrea Harkin será quien los dirija.

Además de los ya mencionados, Ramsey, Whittaker, Finneran y Lawrance, la temporada 2 de Condena cuenta también en su elenco con Julie Graham (Doctor Who), Alicia Forde (Waterloo Road), Lisa Millett (Life on Mars), Faye McKeever (El crimen de Liverpool) y Kayla Meikle (The Capture). James Corrigan (This is England), Nicholas Nunn (El mundo en llamas) y Maimuna Memon (Sherwood), completan el reparto.