Bella Ramsey avisa que la temporada 2 de The Last of Us será "más oscura"

Archivo - The Last of Us adaptará la parte 2 del videojuego en varias temporadas - HBO MAX - Archivo

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de The Last of Us. Después de que la producción de la temporada 2 se haya visto retrasada por la huelga de guionistas de Holywood, Bella Ramsay ha confirmado que el rodaje de la nueva entrega de la serie comenzará a finales de este año. Además, la actriz que pone rostro a Ellie prometió que la nueva entrega será "más oscura".

La adaptación del popular videojuego de Naughty Dog se ganó el favor del público y la crítica con cada uno de sus primeros nueve episodios. Ya desde el principio sus creadores, Neil Druckman y Craig Mazin, dejaron claro que sería muy fiel al material original, lo que convenció de pleno a los fans.

Sin embargo, muchos seguidores de la serie se sintieron algo decepcionados, por lo poco que se explotó a los grandes antagonistas de The Last of Us: los infectados por el virus del cordyceps. Esto es algo que podría cambiar en la segunda temporada de la ficción de HBO Max.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Ramsey aseguró que los nuevos episodios de The Last of Us tendrán un tono mucho "más oscuro". Es más, la actriz dejó claro que esta segunda entrega de la serie "realmente será una historia sobre la venganza y una continuación de la primera temporada acerca de los peligros del amor incondicional".

Claro que todavía se desconoce el peso que tendrán en la trama de la nueva tanda de episodios o el papel que cumplirán en ella los infectados por el hongo del cordyceps al que Ellie, el personaje de Ramsey, es inmune. Por ahora, todavía no hay fecha de estreno para la temporada 2 de The Last of Us, aunque, se espera que vea la luz en HBO Max a finales de 2024 o incluso a comienzos de 2025.

Mientras surgen nuevos detalles al respecto, los fans pueden disfrutar de los nueve primeros episodios de la serie protagonizada tanto por Ramsey como por Pedro Pascal. Así como también de un especial de detrás de las cámaras que también se encuentra disponible en la plataforma de streaming.