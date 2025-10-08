Filtrado el mastodóndico presupuesto del final de Stranger Things

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things, dividida en tres entregas, aterrizará en Netflix el 27 de noviembre, el 26 de diciembre y el 1 de enero de 2026. Las últimas informaciones relacionadas parecen haber sacado a la luz el astronómico presupuesto destinado al desenlace de la serie de los Duffer.

Según Puck, Netflix invirtió entre 50 y 60 millones de dólares por cada uno de los ocho episodios que conforman la temporada final de Stranger Things, por lo que el presupuesto total para esta última entrega de la ficción se sitúa entre 400 y 480 millones de dólares.

Este montante es considerablemente más alto que el de la temporada 4, cuando la compañía de la gran "N" dedicó 30 millones por capítulo. El elevado presupuesto que Netflix ha destinado a esta quinta entrega de Stranger Things evidencia que las actuales ficciones televisivas son ya producciones de primer nivel que están a la altura de muchas películas.

De hecho, supera al de la mayoría de las producciones cinematográficas, incluidas muchas superproducciones de Hollywood. Es el caso de Jurassic World: Dominion, que -considerada la película más cara jamás producida- contó con un montante oficial de 465 millones de dólares, una cifra equiparable al total invertido en la temporada final de Stranger Things.

Además, el coste de un solo episodio de la serie es similar al de muchas películas de presupuesto medio. Ciertamente, el coste de cada capítulo no alcanza el de otras series como El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, cuya temporada 3 aún no tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video, o la adaptación televisiva de Harry Potter, que llegará a HBO en 2027; sin embargo, la temporada 5 de Stranger Things sigue siendo de las más caras en la historia de la televisión.

Netflix lanzó recientemente un vídeo tras las cámaras, con imágenes de los nuevos capítulos y testimonios de los actores y creadores durante el rodaje, en el que anticipaban que esta quinta entrega será la más grande de todas y tendrá un final épico que "cerrará el círculo" y "con el que los fans estarán satisfechos". Por lo tanto, es lógico asumir que, aun teniendo únicamente ocho episodios, la plataforma haya decidido otorgarle un presupuesto más elevado que a las anteriores temporadas de la serie.

"Con grietas que dividen la ciudad y el propio tiempo desmoronándose, Once, Mike, Will y el resto del grupo deben enfrentarse a Vecna en una batalla que atraviesa dimensiones y recuerdos", reza la sinopsis lanzada por Netflix de esta temporada 5. El reparto incluye a Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Noah Schnapp (Will Byers), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers), Linda Hamilton (Dra. Kay) y Jamie Campbell-Bower (Vecna).