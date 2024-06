La temporada 2 de El Señor de Los Anillos: Los Anillos de Poder muestra a los espectros de los Túmulos

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder desembarcará en Amazon Prime Vídeo el próximo 29 de agosto. Mientras se acerca la fecha de estreno, unas nuevas imágenes han brindado a los fans un primer vistazo en imagen real a los aterradores espectros de las Quebradas de los Túmulos.

Ha sido Empire Magazine quien ha desvelado el aspecto que tendrán en esta segunda entrega estas espeluznantes y misteriosas criaturas, también conocidas como los tumularios o Barrow-wights en la versión original.

Como parte de un extenso reportaje sobre la serie, la revista le ha dedicado diferentes portadas de su última edición a la producción de El Señor de los Anillos. Una esta protagonizada por Galadriel (Morfydd Clark) y otra Halbrand/Sauron (Charles Vicker), los principales personajes de Los Anillos de Poder. Ambos pueden verse en los diferentes aspectos que lucirán en esta nueva entrega, algo que es clave en el caso del villano, que adoptará su apariencia más seductora y amable como Annatar, el Señor de los Dones.

The battle for Middle-earth begins. The Lord Of The Rings: #TheRingsOfPower Season 2 hits Empire’s world-exclusive new issue, with two 3D lenticular covers to collect – war-ready Galadriel, and Sauron’s new guise, Annatar. READ MORE: https://t.co/nnPhciiVLp pic.twitter.com/EHTwKIxW15

Pero lo que ha llamado más la atención de los seguidores de la Tierra Media, por su novedad, es la portada que muestra el primer vistazo que tendrán en la serie los espectros de los Túmulos. Una ilustración que corre a cargo del artista Einar Martins.

El medio ha lanzado una impresionante imagen que revela como se verán los tenebrosos necrófagos cuando den el salto a imagen real en la temporada 2. En ella puede verse a una de estas criaturas de cadavérico rostro e iluminados ojos azules revestido por un manto negro, mientras una embravecida guerrera decide hacerle frente, dando un certero golpe con su afilada hoja en el pecho del espectro.

The subscriber cover for The Lord Of The Rings: #TheRingsOfPower issue is a ghoulish illustration of the ghastly Barrow-wights – the terrifying Tolkien monsters brought to life in Season 2. Created by concept artist @einar_art.



Newsstand covers on sale Thurs 4 July. pic.twitter.com/gJ5RAyCp15