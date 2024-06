Guerra contra Sauron en el nuevo clip de la temporada 2 de Los Anillos de Poder

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder desembarcará en Amazon Prime Vídeo el próximo 29 de agosto. Mientras se acerca la fecha de estreno, la plataforma ha lanzado un nuevo adelanto que muestra a elfos, hombres y enanos dispuestos a librar una guerra contra un mal antiguo que se cierne sobre toda la Tierra Media: el regreso de Sauron.

Este avance, de escasos 20 segundos de duración, arranca con Galadriel (Morfydd Clark) empuñando su espada mientras anuncia a Elrond (Robert Aramayo) y los demás de que deben prepararse con presteza para la batalla. "Un antiguo mal ha regresado", advierte el príncipe Durin IV (Owain Arthur), mientras una voz en off asegura que cada alma que habita la Tierra Media se encuentra en peligro mortal.

Las imágenes revelan que la fuerza oscura de Sauron planea extender su manto de maldad desde el mismísimo corazón de sus habitantes, e incluso adoptar su apariencia. Y, de hecho, una de las secuencias muestra a un apuesto elfo con una dorada cabellera esbozando una maquiavélica sonrisa en su rostro, mientras emprende su camino.

Se trata, como ya adelantó el primer tráiler, de Annatar, el nombre que en lenguaje élfico significa Señor de los Dones y que será la seductora y amable apariencia que adpotará Sauron para llevar a cabo su gran plan: forjar los anillos para hombres y enanos con los que controlar la Tierra Media a través de su Anillo Único.

