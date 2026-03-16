La temporada 2 de One Piece esconde tres pistas sobre la verdadera identidad de Luffy y su Fruta del Diablo

Archivo - One Piece: Iñaki Godoy (Luffy) revela la escena más difícil de toda la serie - NETFLIX - Archivo

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece en Netflix ha estado cargada de sorpresas, emocionantes giros, revelaciones y nuevos personajes. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la serie dejase en sus nuevos episodios importantes claves sobre la verdadera identidad de Luffy (Iñaki Godoy).

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En la serie de One Piece de Netflix se establece que Luffy ingirió la Fruta del Diablo Goma Goma No Mi, convirtiéndolo en un hombre de goma. Pero esto no es del todo cierto.

Dentro del extenso mundo creado por Eiichiro Oda, existen tres tipos de Frutas del Diablo: las de Logia, que transforman el cuerpo de quien las toma en un elemento, como ocurre con Smoker (Callum Kerr); las de Paramecia, que proporcionan a sus usuarios una habilidad física, como en el caso de las extremidades que brotan de Nico Robin; y las de Zoan, que permiten transformaciones completas, un tipo de poder que poseen Tony Tony Chopper y Dalton.

En el caso de Luffy, se considera que la fruta Gomu Gomu pertenece a la categoría de Paramecia, ya que su principal efecto es otorgar elasticidad a quien la consume. Sin embargo, el hijo de Monkey D. Dragon, a quien da vida Rigo Sánchez en la temporada 2 de One Piece en Netflix, en realidad es del tipo Zoan.

LA VERDADERA IDENTIDAD DE LUFFY

Se trata más concretamente de la misma que ingirió Chopper, la fruta Humano-Humano, pero la variante Nika. En el manga y el anime se revela que Nika era un antiguo dios del sol, cuyo cuerpo podía doblarse como la goma, y que la Fruta del Diablo que ingiere Luffy lo transforma en esta deidad. Así, cuanto más entrena y domina sus habilidades, más se manifiesta Nika.

Pero este secreto sobre la auténtica identidad de Luffy en la serie de One Piece de Netflix está fuertemente custodiado por el Gobierno Mundial. No obstante, la temporada 2 brindó tres pistas que conducen a los fans en la dirección correcta.

LUFFY POSA COMO NIKA CUANDO CANTA PARA LABOON

En un momento dado de esta segunda temporada, Luffy descubre que cantarle a Laboon es más efectivo que golpearlo. Así, el personaje de Godoy interpreta Binks Brew acompañado de un baile improvisado que incluye la famosa pose de Nika, el alegre dios musical del mundo de One Piece.

Esta pose aparece a menudo en el manga y el anime. Luffy la reproduce sin conocer su verdadero significado, mostrando cómo la influencia de Nika ya se refleja en sus movimientos.

LA REFERENCIA A LOS GIGANTES EN EL JARDÍN DE NIKA, EL DIOS DEL SOL

La leyenda de Nika está presente en prácticamente todas las culturas de las islas de One Piece, aunque cambia ligeramente su significado. Mientras algunos lo ven como un salvador de los oprimidos, otros lo consideran una deidad a temer. Los gigantes son quienes mantienen un vínculo más estrecho con este dios del sol debido a su fe.

Esto se refleja en la temporada 2 de One Piece cuando los gigantes Dorry y Brogy mencionan a Nika, y los Sombrero de Paja no se percatan de ello. De hecho, los gigantes ni se imaginan que la viva encarnación de este dios se encuentra delante de ellos.

Esto ocurre mucho antes de que Nika apareciera en el anime, que tardó más de 1000 capítulos en mencionar al dios del sol. Aun así, gracias al vínculo profundo que Eiichiro Oda ha creado entre Nika y los gigantes, tiene todo el sentido que Dorry y Brogy veneren a su ídolo elástico en la segunda temporada de la serie de Netflix.

LA ESTATUA DE NIKA EN EL JARDÍN DE DORRY

Pasar 100 años atrapado en la misma isla es mucho tiempo, y Dorry ha pasado sus días tallando figuritas de madera. Una de ellas representa a Loki, otro gigante de Elbaf, pero detrás de la estatua de Loki hay un modelo que parece representar a Nika. Sin embargo, no hay certeza de que así sea, ya que la imagen es muy breve y Nika solo ha aparecido en el manga como una sombra. Aun así, la estatua muestra el característico cabello esponjoso y parecido a una nube, una expresión esperanzada y un aspecto general similar al de Luffy en su forma Gear 5, que es cuando realmente encarna el espíritu de Nika.

Dado que Dorry y Brogy veneran a Nika como el poderoso dios sol de Elbaf, tiene todo el sentido que Dorry haya tallado una estatua para sentirse más a gusto en Little Garden durante su larga estancia en ella. La cuestión ahora es si la serie de One Piece de Netflix acabará presentando al dios del sol en algún momento.