¿Qué Fruta Del Diablo Toma Chopper En One Piece T2? Sus Tres Estados Y Su Secreto, Explicados

La temporada 2 de One Piece ya está en Netflix. Con la llegada de esta entrega, además de Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación, los Sombreros de Paja rumbo a la Grand Line, la serie también ha presentado nuevos personajes. Entre ellos se encuentra el entrañable Tony Tony Chopper, uniéndose al equipo. Pero ¿qué fruta del Diablo ingirió este pequeño reno antropomórfico y cuáles son sus efectos en el personaje?

Atención esta noticia contiene spoilers

La llegada de Chopper se produce durante el arco de Drum Island, que sirve como cierre de la temporada 2 de One Piece, concretamente en el sexto episodio titulado Bienvenados.

En los primeros compases del capítulo, Nami (Emily Rudd) enferma debido a una fiebre tropical tras su paso por Little Garden, por lo que Luffy, Sanji (Taz Skylar), Zoro (Mackenyu) y los demás cargan con ella y buscan refugio. Desesperados por la situación de su amiga, Luffy la lleva a cuestas, lidiando con una tempestad, hasta el único médico que hay cerca de donde se encuentran y que vive en la cima de una nevada montaña.

Una vez allí, Luffy ve a un pequeño ser, el cual resulta ser Tony Tony Chopper, y extenuado le pide que, por favor, salve a sus amigos. Más tarde, Nami se despierta en una cama delante del reno tras haber recibido atención médica.

LA HISTORIA DE CHOPPER

Pero no es él quien la ha curado, sino la doctora Kureha (Katey Sagal). Sin embargo, no es hasta el siguiente episodio que la serie revela el origen de Chopper.

En un momento dado, aunque la serie no llega mostrar cómo toma la Fruta del Diablo, sí saca a relucir sus diversas transformaciones tras haberla ingerido. A diferencia de Luffy, que comió la Gomu-Gomu no Mi, que permitía que su cuerpo sea tan elástico como la goma, Chopper ingirió la Hito-Hito no Mi, más conocida como la Fruta Humano-Humano, lo que le permitía transformar su cuerpo a voluntad.

LOS TRES ESTADOS DE CHOPPER

El primer estado que adopta Chopper en el 2x07 de One Piece es el Walk Point. Esta es la forma normal del personaje y es básicamente la de un reno común, y suele emplearla cuando necesita ser especialmente raudo y veloz.

Brain Point es el segundo estado de Chopper y también el que usa de manera habitual. En esta forma, Chopper se convierte en un reno más pequeño, con nariz azul, que camina sobre dos patas y tiene rasgos más humanos. Sus pezuñas delanteras, que en su forma normal son como las de un reno, se vuelven más flexibles y pueden funcionar como manos. Este estado le permite actuar de manera más inteligente y racional, de ahí el nombre de este cambio: Brain Point, y así es como se presenta ante Nami en el capítulo.

El tercer y último estado de Chopper es el llamado Heavy Point. En esta sorpresiva y brutal forma, que también puede verse en una escena del séptimo episodio de la temporada 2 de One Piece, el pequeño reno se transforma en una versión más grande, robusta y musculosa que usa para luchar.

EL SECRETO DE CHOPPER

Sin embargo, un cambio respecto al manga es que la serie omite un fármaco especial que Chopper usa para potenciar sus poderes. La ficción deja únicamente como pista de esto un frasco con pequeñas bolas amarillas muy parecidas a un caramelo que, en el material original, fueron inventadas por Chopper para mejorar sus habilidades de la Fruta del Diablo.

Estas píldoras se llaman Rumble Balls y permiten a Chopper acceder a poderes especiales que no posee en sus tres formas normales. La primera de ellas es Guard Point, que permite a Chopper transformarse en una enorme bola de pelo para resistir mucho más daño de lo normal, mientras que la siguiente forma, Horn Point, es similar al estado Walk Point de Chopper, con la salvedad de que sus dos patas delanteras son mucho más musculosas y humanas.

Otras dos habilidades que adquiere Chopper con las Rumble Balls son Kung Fu Point y Jump Point; la primera lo dota de gran habilidad en la lucha y la segunda le permite saltar grandes distancias.

Las dos últimas son Arm Point, una forma en la que sus antebrazos conservan las pezuñas, pero la parte superior de sus brazos crece mucho en tamaño y musculatura, permitiéndole realizar ataques muy poderosos, y Monster Point, que le da a Chopper la capacidad de transformarse en un ser gigantesco, similar a un kaiju, con fuerza descomunal.

Es bastante probable que la temporada 3 de One Piece en Netflix muestre a plena potencia los efectos de las Rumble Balls en Chopper y de qué es capaz en realidad cuando las toma.