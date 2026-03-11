Gran sorpresa en el arranque de la temporada 2 de One Piece: ¿Quién es Dragon y por qué salva a Luffy?

Gran sorpresa en el arranque de la temporada 2 de One Piece: ¿Quién es Dragon y por qué ayuda a Luffy? - NETFLIX

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada del remake en imagen real de One Piece ya está disponible en Netflix. Como era de esperar, la nueva entrega ha presentado a multitud de personajes bien conocidos por los fans del manga y anime original, entre ellos, uno que no duda en ayudar a Luffy (Iñaki Godoy) en su primera aparición. Aunque la serie no revela por el momento ni su identidad ni sus motivaciones, aquellos familiarizados con la obra de Eiichiro Oda están al tanto de su importancia en la trama.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En el primer episodio de la segunda temporada de la ficción, Luffy y sus compañeros se detienen en Loguetown, una ciudad considerada como la última parada para reabastecerse antes del Grand Line. Allí, el líder de los piratas del Sombrero de Paja se enfrenta a un poderoso capitán de los marines, el temible cazapiratas conocido como Smoker (Callum Kerr) que ya apareció al final de la primera temporada.

Luffy es derrotado y justo cuando su contrincante se dispone a dar el golpe de gracia, un misterioso individuo lo detiene. "No deberías interponerte en el viaje de otro hombre", le dice el recién llegado. "Tú... El Gobierno Mundial quiere tu cabeza", responde Smoker, a lo que el otro simplemente replica que ese día no, pues el mundo aun espera su respuesta. Tras esto, los dos hombres desaparecen.

Aunque Luffy no parece saber quién es su salvador, este sí que le conoce pues, al verle partir, reflexiona para sí, "pirata, ¿eh? Está bien, si eso es lo que has elegido".

DRAGON ES EL PADRE DE LUFFY EN ONE PIECE

El personaje, encarnado por Rigo Sánchez, no es otro que Monkey D. Dragon o, simplemente, Dragon, que en el universo de One Piece es conocido como el peor criminal del mundo y comandante supremo del Ejército Revolucionario que se opone al Gobierno Mundial. Es, además, hijo de Monkey D. Garp y, por tanto, el padre de Monkey D. Luffy.

Mientras que la serie no ha dado a conocer todavía la relación entre Dragon y Luffy, y es posible que no lo haga hasta la temporada 4 (a no ser que se quiera desviar significativamente del manga), lo que está claro es que el primero se interesa por el bienestar del segundo.

En cuanto a por qué no se desvela enseguida la identidad de Dragon, lo que sin duda funciona como un misterio añadido para aquella parte de la audiencia nueva en la franquicia, una posible explicación narrativa es que este no quiere imponerle ningún camino a su hijo. Así, Dragon deja a Luffy plena libertad para ser pirata, manteniéndole al margen de su lucha contra el Gobierno Mundial.