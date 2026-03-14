One Piece en Netflix no terminará igual que el manga: Oda se marcará un Juego de Tronos - NETFLIX

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

One Piece ha cerrado su temporada 2 en Netflix con un desenlace repleto de sorpresas y giros inesperados, además de haber presentado nuevos personajes como Tony Tony Chopper o la doctora Kureha (Katey Sagal). Mackenyu, quien encarna al espadachín de los Sombreros de Paja, Roronoa Zoro, en la serie, ha asegurado que Eiichiro Oda, el creador del manga y el anime, tiene planeado el final de la ficción, cuya tercera entrega ya está en desarrollo.

"Tiene muy claro hacia dónde quiere llevar la historia", explicó Mackenyu a The Movie Podcast. "No tanto cómo terminarla, sino hasta qué punto quiere que llegue la adaptación de imagen real", añadió.

"Todos lo sabemos. Sabemos hasta dónde quiere que avancemos, y eso me emocionó mucho. Hay un arco concreto al que quiere que lleguemos", expresó Mackenyu, confirmando así que Oda ya tiene planificado el cierre de One Piece en Netflix.

Hasta el momento, la exitosa obra de Oda, que lleva casi 30 años publicándose, aún no ha alcanzado su desenlace. Por lo tanto, las declaraciones de Mackenyu sugieren que, aunque la serie de One Piece en Netflix concluirá con un arco muy específico, no necesariamente lo hará al mismo tiempo que el manga... y no necesariamente tendría que contar con el mismo final.

"En esta ocasión, Luffy y los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. Mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, toparán con islas extrañas y con nuevos enemigos formidables", reza la sinopsis de la temporada 2 de One Piece.

Además de Mackenyu y Godoy, Taz Skylar, Emily Rudd y Jacob Romero, esta segunda entrega de la ficción, creada por Joe Tracz y Matt Owens, quienes además son productores, también cuenta con las incorporaciones de Mikaela Hoover (como la voz de Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).