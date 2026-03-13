¿Cuándo Se Estrena La Tercera Temporada De One Piece? - NETFLIX

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de One Piece está disponible en Netflix desde el 10 de marzo, dos años y medio después del estreno de la primera entrega, que llegó a la plataforma el 31 de agosto de 2023. Ese prolongado parón hizo pensar al público que la tercera tanda de episodios también tardaría en ver la luz, pero las últimas informaciones al respecto invitan al optimismo.

La clave está en el calendario de producción de la adaptación en imagen real del célebre manga creado por Eiichiro Oda. Netflix renovó One Piece por una tercera temporada en agosto de 2025 y confirmó que su rodaje comenzó en noviembre de ese mismo año en Ciudad del Cabo. Es decir, las grabaciones de la tercera parte de la ficción empezaron meses antes del estreno de la segunda, mientras que en su día la segunda no entró en producción hasta 10 meses después del lanzamiento de la primera.

Este movimiento reduce de forma clara la posibilidad de que vuelva a repetirse una espera tan larga. Con los datos que se conocen hasta ahora, la previsión más razonable sitúa el estreno de la tercera temporada en verano de 2027. La segunda entrega comenzó su rodaje en julio de 2024, lo finalizó en febrero de 2025 y no llegó a Netflix hasta marzo de 2026. Si la plataforma de streaming mantiene un ritmo similar, la tercera podría desembarcar en torno a agosto de 2027, un año y cinco meses después de su predecesora.

Aun así, esta estimación no es oficial y existe margen para que la espera sea incluso menor, pues parte del desarrollo de la segunda temporada se vio afectado por las huelgas de guionistas y actores de 2023 en Estados Unidos. De hecho, el propio reparto ha subrayado que la intención es minimizar el tiempo de espera entre temporadas, pero sin comprometer el resultado final.

"Hay una cierta cantidad de tiempo que tenemos que dedicar a la postproducción. Tenemos muchísimo que añadir a la serie, aunque gran parte de lo que hacemos es práctico. Pero todos estamos deseando avanzar lo más rápido humanamente posible, así que eso es lo que estamos haciendo", explicó Emily Rudd, que interpreta a Nami, en una entrevista con Collider.

A la espera de que Netflix anuncie la fecha de estreno, el escenario es mucho más prometedor que en el caso de la segunda temporada. Según recogen medios como Forbes, incluso se baraja la posibilidad de enlazar los rodajes de las temporadas 3 y 4 para acortar los plazos, aunque Netflix todavía no ha renovado One Piece por esa hipotética cuarta tanda de episodios.

Esa posibilidad llega en un momento especialmente favorable para la adaptación de imagen real de One Piece. La segunda temporada ha arrancado con un 100% de valoración positiva por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, mientras que la nota del público está al 96%. Buena parte de ese respaldo vuelve a subrayar la fidelidad al manga de Eiichiro Oda y la convicción de que la serie está hecha con ambición, cuidado y verdadero respeto por el material original.

Por su parte, Mackenyu, que da vida a Zoro en la serie, reveló en una entrevista con The Movie Podcast que Eiichiro Oda tendría en mente un arco concreto hasta el que le gustaría llevar la versión en imagen real. De esta forma, y aunque la historia del manga y el anime continúa desarrollándose, sugiere que la serie no necesita prolongarse indefinidamente para construir un recorrido satisfactorio.

LOS FICHAJES DE LA TEMPORADA 3 DE ONE PIECE

La tercera temporada de One Piece seguirá ampliando el frente de Baroque Works y recuperará a varios personajes ya presentados en la segunda entrega para darles más protagonismo. Netflix ha confirmado que Mikaela Hoover (Chopper), Joe Manganiello (Mr. 0), Lera Abova (Miss All Sunday) y Sendhil Ramamurthy (Cobra) pasarán a ser actores recurrentes en la próxima tanda de episodios tras sus apariciones más limitadas en la segunda.

En cuanto a los nuevos fichajes, Xolo Maridueña interpretará a Ace, el hermano de Luffy, y Cole Escola dará vida a Bon Clay (Mr. 2), un agente de Baroque Works. Dentro de esa misma organización criminal, Awdo Awdo encarnará a Mr. 1 y Daisy Head será Miss Doublefinger.