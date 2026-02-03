La temporada 2 de Fallout pone fin a un misterio de casi dos décadas de los videojuegos - PRIME VIDEO

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Fallout llega a su fin en Amazon Prime Video. Y la serie basada en el mítico videojuego protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins y Kyle MacLachlan ha resuelto un enigmático misterio que llevaba casi dos décadas sin respuesta.

En la mayoría de los juegos de mundo abierto, los jugadores pueden desplazarse más rápido utilizando todo tipo de vehículos. Dependiendo del tipo de juego y del entorno, estos pueden ser coches, como sucede en Grand Theft Auto o Cyberpunk, e incluso a lomos de caballos en escenarios históricos y de fantasía, como en The Elder Scrolls o Red Dead Redemption. Por lo tanto, siempre existen maneras de recorrer los distintos escenarios de manera más rápida que a pie.

Esto, sin embargo, nunca ha sido posible en los videojuegos de Fallout. Los vehículos sí existen, ya sean restos de antes de la apocalipsis nuclear o unidades en funcionamiento en el Yermo, pero nunca han estado disponibles para que los usuarios puedan utilizarlos como medio de desplazamiento. Pero... ¿por qué? Algunas hipótesis apuntaban a que se debe a que el uso de vehículos restaría valor a la experiencia inmersiva de los videojuegos.

Titulado 'La entrega', el 7x02 de Fallout ha dado la respuesta definitiva a esta ampliamente debatida cuestión por los fans de la saga desde que se lanzó la tercera entrega del videojuego en 2008.

Y es que una escena en los primeros compases del episodio muestra a Lucy con su padre, Hank, conduciendo un carrito de golf para recorrer una instalación secreta de Vault-Tec. De hecho, ya en otra secuencia de la temporada, Maximus (Aaron Moten) y la Hermandad del Acero se toparon con otro paradero de máxima seguridad, el Área 51, donde encontraron un coche de antes de la guerra prácticamente nuevo.

Esto confirma que los vehículos funcionales sí existen en el universo de Fallout y aclara varias incógnitas que tenían los fans. La razón por la que los coches son tan escasos en los juegos es que solo pueden encontrarse en lugares extremadamente secretos, como los que se muestran en la segunda temporada.

Asimismo, el episodio también deja en evidencia que Lucy, al ser habitante de un refugio, no sabe conducir y tiene que ser enseñada por su padre. Dado que la mayoría de los personajes jugables en Fallout también provienen de refugios, esto explica por qué los jugadores nunca han tenido experiencia con vehículos, aunque estuvieran disponibles.

Ahora que la serie ha resuelto este interrogante de los videojuegos, las próximas entregas podrían incorporar vehículos de forma limitada, almacenados en ubicaciones ultrasecretas. Lugares de antes de la guerra, como la instalación de Vault-Tec o el Área 51 de la temporada 2, podrían encontrarse repartidos por todo el Yermo, haciendo que los vehículos estén disponibles solo por un tiempo limitado.

Esto respetaría el lore de los juegos y de la serie y, al mismo tiempo, mantendría la sensación de exploración, ya que su uso sería temporal. Dicho esto, conviene destacar que la mayor parte de la acción de esta segunda temporada de Fallout se desarrolla en New Vegas. Gran parte de la trama gira en torno a este icónico escenario del videojuego de 2010, al enigmático Robert House (Justin Theroux) y sus vínculos con Cooper Howard/The Ghoul (Walton Goggins), así como su conexión con Hank MacLean (Kyle MacLachlan), el padre de Lucy (Ella Purnell).

Además, el papel de MacLean como villano es uno de los grandes atractivos de esta segunda temporada, mientras se dedica a completar la investigación de House para lavar el cerebro de los habitantes del Yermo, transformándolos en personas dóciles, felices y útiles para una nueva sociedad que pretende instaurar.