Fallout 2x06 presenta a los supermutantes con un fichaje estrella: ¿Qué son y cómo cambian el futuro del Yermo?

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Prime Video el sexto episodio de la segunda temporada de Fallout, que ha presentado a los supermutantes, una de las amenazas más reconocibles de la saga de videojuegos que adapta la serie. Además, el capítulo sitúa detrás de la irrupción de estas criaturas a un actor emblemático del cine fantástico y ligado íntimamente a los inicios de Fallout.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el 2x06, Cooper se libra de un destino especialmente violento cuando un supermutante de gran tamaño interpretado por Ron Perlman interviene para salvarle la vida. No se trata de la primera incursión del protagonista de Hellboy en el universo Fallout, pues el actor narró el monólogo inicial de la primera entrega en 1997, narración que se ha recuperado en múltiples secuelas, convirtiéndose en la voz inseparable de la frase más célebre de la saga: "La guerra... La guerra nunca cambia".

Aunque en la primera temporada ya se mostró fugazmente la silueta de uno de ellos, el nuevo episodio presenta por completo a los supermutantes y explica que son el resultado de humanos expuestos al Virus de Evolución Forzada. Si bien en los juegos la mayoría de supermutantes son agresivos, el que aparece en la serie no solo evita la muerte del personaje de Walton Goggins, sino que se comporta con una calma extraña y un talante casi conciliador.

No obstante, esa aparente tranquilidad sirve de antesala para un giro inquietante que conecta con un conflicto mayor. El supermutante advierte a Cooper sobre un enemigo común, El Enclave, y le propone sumarse a la lucha. El Ghoul se niega y recibe una respuesta tajante. "Si no te unes a nosotros, entonces no puedes saber dónde vivimos", le dicen antes de dejarlo inconsciente.

El episodio no concreta el emplazamiento del refugio de los supermutantes, pero se especula que se trate de Jacobstown, un área de Fallout: New Vegas escondida en las montañas del Yermo de Mojave y conocida por acoger supermutantes y necrófagos que buscan llevar una vida normal lejos de la violencia del exterior.

La mención del Enclave, además, recupera un hilo de la primera temporada, cuando el doctor Wilzig indicó que había desertado de la organización, sin que se aportaran demasiados detalles desde entonces. En los videojuegos, El Enclave se define como una facción de carácter fascista que pretende dominar el Yermo y erradicar a los humanos considerados impuros, entre ellos supermutantes, necrófagos y personas que se niegan a alinearse con su causa.

Esa ideología ha desembocado en múltiples choques con grupos como la República de Nueva California y la Hermandad del Acero. El 2x06 de Fallout, además, sugiere que podrían estar detrás del chantaje a Barbara Howard para forzarla a convencer a Vault Tec de desencadenar el fin del mundo, ampliando el alcance de la amenaza más allá del frente militar y situándola en el origen mismo del desastre.

El séptimo y octavo episodio de la segunda temporada de Fallout, que cerrarán esta entrega, llegarán a Prime Video el 28 de enero y el 4 de febrero, respectivamente. En paralelo, Prime Video ha renovado oficialmente la serie por una tercera temporada, aunque por el momento no se ha comunicado la fecha de estreno.