Los dos últimos episodios de la temporada 2 de Fallout adelantan su estreno: ¿A qué hora llegan a Prime Video?

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Muy buenas noticias para los fans de Fallout. Los dos últimos episodios de la temporada 2 de la serie protagonizada por Walton Goggins y Ella Purnell llegarán a Amazon Prime Video antes de lo esperado.

Amazon Prime Video ha anunciado a través de la cuenta oficial de Fallout en X un cambio de última hora en el lanzamiento de los capítulos 7 y 8 de la segunda temporada de Fallout. Así pues, ambos desembarcarán en la plataforma un poco antes de lo previsto en el calendario de lanzamientos.

Good morning, Vault Dwellers! Due to strong participation and interest, we have amended the start times for the remaining Season Two presentations. Episode Seven will now begin Tuesday, Jan. 27 at 6 p.m. PT, and Episode Eight will now begin Tuesday, Feb. 3 at 6 p.m. PT. Your… pic.twitter.com/x1LhnwEsRL — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) January 26, 2026

De este modo, el séptimo episodio se estrenará el martes 27 de enero a las 18:00 horas en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), mientras que el octavo llegará el 3 de febrero a las 18:00 horas. Por lo que estos dos capítulos llegarán a España a las 3:00 horas de la madrugada del miércoles 28 de enero y del miércoles 4 de febrero, respectivamente.

Prime Video ya ha adelantado en otras ocasiones el estreno de sus series y, de hecho, lanzó la temporada 2 de Fallout un día antes de su estreno. Dicho esto, los fans mantienen la esperanza de que la serie responda en el desenlace de esta segunda temporada a las cuestiones que todavía están en el aire.

"Basada en una de las más grandes sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y los que no, en un mundo donde ya casi no queda nada por tener. Doscientos años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás y se sorprenden al descubrir el universo increíblemente complejo, delirantemente extraño y extremadamente violento que los espera", señala la sinopsis oficial.

La serie también cuenta en su elenco con Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys).