Fallout 2x07: ¿Por qué se odian Estados Unidos y Canadá? - PRIME VIDEO

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Prime Video el séptimo y penúltimo episodio de la segunda temporada de Fallout, adaptación televisiva de la popular saga de videojuegos. Esta nueva entrega cruza la frontera de Estados Unidos para situar parte de su relato en Canadá, un cambio de escenario que arroja luz a uno de los trasfondos más llamativos del canon: el origen del conflicto y la creciente animadversión entre ambos países.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

A través de un breve pero revelador flashback, el 2x07 de Fallout viaja a Canadá para desvelar los orígenes de Stephanie Harper, supervisora de la Bóveda 32 interpretada por Annabel O'Hagan. La secuencia retrocede a la infancia del personaje y presenta un escenario de relaciones tensas entre Estados Unidos y Canadá donde Steph huye con su madre de un campo de internamiento situado en las inmediaciones de Uranium City.

Pero la fuga se ve interrumpida por un soldado estadounidense equipado con servoarmadura, y el enfrentamiento termina obligando a la joven a separarse de su madre para emprender una carrera desesperada hacia la frontera con Estados Unidos, que finalmente consigue cruzar, dando inicio al camino que la llevará a convertirse en la responsable de la Bóveda 32.

Ese salto a Canadá no solo amplía el mapa de la serie, sino que también reaviva la pregunta de por qué, en el universo Fallout, ambos países llegan a profesarse un profundo rechazo en los años previos a la caída de las bombas. Y es que en la ficción postapocalíptica la convivencia entre Estados Unidos y Canadá se erosiona durante décadas hasta desembocar en una ocupación y un control militar extremo.

El detonante se sitúa en el año 2059, cuando comienzan las llamadas Guerras de los Recursos, una cadena de conflictos en plena revolución nuclear en la que distintas potencias compiten de forma agresiva por asegurar materias primas dentro y fuera de sus fronteras. En ese contexto estalla la guerra sino-americana, en la que Estados Unidos se enfrenta a la República Popular China en el norte de Alaska por las reservas de petróleo de la región.

Durante esa etapa, Washington impulsa la construcción de un enorme oleoducto que atraviesa zonas de Canadá y vuelve a entrar en territorio estadounidense. Con el conflicto en marcha, la Casa Blanca incrementa su presencia militar tanto en el frente de Alaska como a lo largo del propio oleoducto, considerado como un activo estratégico que debía protegerse.

Para muchos canadienses, sin embargo, aquel movimiento se tradujo en tropas extranjeras asentadas en su propio país, lo que alimentó un sentimiento antiestadounidense cada vez más extendido. A medida que la guerra se prolongó y los recursos de Estados Unidos se agotaron, el gobierno estadounidense acentuó su presión sobre Canadá.

En paralelo, la expansión de propaganda anticandiense dentro de Estados Unidos va cimentando la idea de que una intervención militar en Canadá podría ser aceptable. La creciente tensión llega a un punto crítico en 2072, cuando un grupo de manifestantes canadienses intenta atacar el oleoducto con el objetivo de sabotearlo y las autoridades militares estadounidenses utilizan ese episodio para reabrir el debate de la anexión, una posibilidad que, según se expone en la serie, recibe el respaldo entusiasta de una parte importante de la opinión pública estadounidense.

El desenlace se consuma en 2077, cuando Canadá queda oficialmente anexionada por Estados Unidos y deja de existir como nación soberana. Lejos de una transición pacífica, la ocupación intensifica el odio y multiplica los choques violentos entre la población canadiense y las nuevas autoridades. En ese marco, se implantan campos de internamiento para mantener a raya a la ciudadanía canadiense, como aquel del que escapan Steph y su madre en el flashback del episodio.

El octavo y último episodio de la segunda temporada de Fallout llegará a Prime Video la madrugada del 4 de febrero. Además, la plataforma ya ha renovado la serie por una tercera entrega, aunque por el momento no se ha anunciado una fecha de estreno.