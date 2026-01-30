Raphael irrumpe en el 2x07 de Fallout y las redes enloquecen: "La combinación que todo el mundo necesitaba"- PRIMEVIDEO/CONTACTO

Ya está disponible en Prime Video el séptimo y penúltimo episodio de la segunda temporada de Fallout, adaptación televisiva de la popular saga de videojuegos. En plena escalada de tensiones y revelaciones dentro del Yermo, la serie ha incluido una canción de Raphael que ha llamado la atención tanto del público nacional como internacional, que no esperaban escuchar al legendario artista de Linares en esta producción postapocalíptica.

Titulado La entrega, el capítulo incorpora como parte de su banda sonora Balada triste de trompeta, canción de Raphael que acompaña uno de los momentos de mayor carga dramática del episodio y de la temporada.

En concreto, el tema suena como telón de fondo de un clímax que alterna varias líneas narrativas, incluido el pasado y presente de Cooper, cruza a personajes clave como Lycy y Hank y enlaza varias piezas mayores del universo Fallout como el Enclave y Robert House.

De esta forma, Balada triste de trompeta no queda como una canción más de la ficción, sino como la banda sonora de uno de los momentos más decisivos de la misma, que deja el tablero preparado para el desenlace de la temporada, cuyo estreno está fijado para el martes 3 de febrero.

En paralelo, Balada triste de trompeta ha provocado un aluvión de comentarios, memes y mensajes celebrando el crossover cultural, con publicaciones que destacan lo imprevisto del momento y la potencia de la elección musical.

"Ha sonado una canción de Raphael en Fallout. Eso significa que Raphael es canon en su mundo", "Raphael en la banda sonora del episodio 2x07 de Fallout es el momento cumbre de la cultura de este 2026", "El final del 2x07 con Balada triste de trompeta de fondo es peak series del año", "Fallout y Raphael es esa combinación que nadie pidió, pero que todo el mundo necesitaba", rezan algunos de los múltiples mensajes.

A la vez, el vídeo de la canción en YouTube se ha llenado de comentarios, tanto de espectadores españoles como del resto del mundo, que aseguran haber descubierto el tema gracias a la serie, con algún que otro "¡Viva Raphael!" repitiéndose entre los mensajes.

Por el momento, no consta una reacción de Raphael, que se ha convertido, de forma inesperada, en uno de los aspectos más comentados de uno de los tramos más importantes de Fallout.