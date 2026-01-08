Fallout 2x04 resuelve un gran misterio de los videojuegos: El arma secreta que se utilizó en la Gran Guerra - PRIME VIDEO

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Prime Video el cuarto episodio de la segunda temporada de Fallout, la adaptación televisiva de la saga homónima de videojuegos. Además de trasladar a la pequeña pantalla la mitología de los juegos, el proyecto protagonizado por Ella Purnell y Walton Goggins la amplía, y el nuevo capítulo no es la excepción. El 2x04 de Fallout responde a una gran pregunta ligada a la Gran Guerra y a los actores implicados en el conflicto que desembocó en el apocalipsis.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio presenta un flashback situado en un momento clave de la historia de este universo postapocalíptico: el Frente de Alaska, la primera línea de la guerra entre China y Estados Unidos, una contienda devastadora que se prolongó durante 11 años y cuyo desenlace precipitó un invierno nuclear. En esta secuencia, el equipo de Cooper falla y este termina rodeado por fuerzas enemigas, pero un gruñido anuncia que la situación aún puede empeorar.

Entonces aparece un Sanguinario (Deathclaws), una de las criaturas más letales de todo el lore de Fallout. El monstruo arrasa a los soldados chinos con facilidad, exhibiendo una fuerza descomunal y una dentadura enorme, pero a Cooper simplemente lo estudia, no lo amenaza en ningún momento.

El recuerdo concluye cuando el personaje interpretado por Walton Goggins escucha un mensaje dirigido a las tropas en el que se anuncia la retirada del Ejército Rojo y se felicita a los combatientes por su labor. Sin embargo, Cooper tiene claro que no ha sido la servoarmadura ni el arsenal estadounidense lo que ha sembrado el pánico en el bando rival, sino la irrupción de los Sanguinarios.

Lo que Cooper parece desconocer es que ese monstruo también forma parte del armamento de Estados Unidos. Estos mutantes extremadamente difíciles de abatir fueron concebidos mediante ingeniería genética por el Gobierno estadounidense como armas biológicas. Los videojuegos ya establecían que escaparon de sus laboratorios durante la catástrofe nuclear y terminaron reproduciéndose hasta convertirse en los depredadores dominantes del Yermo, pero hasta ahora no se había confirmado si llegaron a entrar en combate antes de la caída de las bombas.

Fallout seguirá ampliando la mitología de los videojuegos el 14 de enero con el estreno de su quinto episodio. El resto de capítulos que conforman la segunda temporada llegarán a Prime Video de forma semanal hasta el 4 de febrero.