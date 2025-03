Steven DeKnight compara Daredevil de Netflix con Born Again: ¿Es el dinero la clave del éxito?

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Aunque el Daredevil de Charlie Cox ya había hecho sus incursiones en el UCM a través de modestas apariciones en She-Hulk: Abogada Hulka y Spider-Man: No Way Home, ahora ha podido lucirse con su propia serie. Puesto que la ficción de Disney+ es una continuación de la de Netflix, ambas han sido inevitablemente comparadas, algo que no ha pasado desapercibido al showrunner de la primera, que ha defendido su serie, sacando a relucir la evidente diferencia de presupuesto.

"Una locura cómo Daredevil comenzó a ser más ágil y acrobático, moviéndose más como el Daredevil de los cómics desde que entró en el UCM (por favor, no tergiversar mis palabras. Sé que es canon en el UCM, pero sabéis exactamente lo que quiero decir cuando digo UCM)", expresó un usuario de X, antes Twitter, compartiendo además una recopilación de algunos de los mejores momentos del justiciero en proyectos marvelitas.

Una publicación a la que no ha dudado en responder Steven DeKnight, showrunner del Daredevil de Netflix. "Es una cuestión puramente financiera. En la serie de Netflix, no teníamos dinero para hacer esto. Si lo hubiéramos tenido, lo habríamos hecho", replicó DeKnight en la propia red social.

It’s purely a financial issue. On the Netflix show, we didn’t have the money to do this. If we had, we would have. https://t.co/u2sZDWHCaI