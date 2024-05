La temporada 6 de Cobra Kai ya tiene tráiler y triple fecha de estreno

MADRID, 3 May. (CulturaOcio) -

Cobra Kai se despedirá a lo grande. La última temporada de la serie secuela de la saga Karate Kid contará con un total de 15 capítulos que Netflix estrenará divididos en tres partes, tal y como ha anunciado la plataforma con motivo del lanzamiento del primer teaser tráiler de los capítulos finales.

Así, la temporada final de Cobra Kai tendrá 15 episodios, divididos en tres partes iguales con cinco episodios. La primera parte se estrenará el 18 de julio, la segunda verá la luz el 28 de noviembre y la tercera se lanzará ya en 2025, poniendo fin a la serie en Netflix.

"El fin de un legado merece una gran despedida. 15 episodios. Un evento dividido en tres partes", reza el breve mensaje publicado con Netflix junto al adelanto que, plagado de imágenes de temporadas anteriores, e incluso de las películas de Karate Kid, anunciaba las tres fechas de estreno de las tres partes de esta sexta temporada.

"Retomando su día a día con Cobra Kai eliminado del Valle, nuestros senseis y estudiantes deben decidir si competirán en el Sekai Taikai -el campeonato mundial de karate- y cómo lo harán", reza la breve sinopsis oficial de la temporada final de la serie que, protagonizada por William Zabka y Ralph Macchio retomando sus personajes de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, respectivamente, vio la luz en YouTube Red allá por 2018.

"La temporada 6 expande el universo de Karate Kid/Cobra Kai más que las primeras cinco temporadas juntas. La construcción del universo ha sido verdaderamente estimulante. Iremos a muchos lugares nuevos en el Miyagiverso", aseguró hace unas semanas Jon Hurwitz, uno de los cocreadores de la serie.

Además, hay que recordar que el final de Cobra Kai no será el final de la franquicia Karate Kid. Y es que además de posibles spin-off de la serie, ya está en marcha de forma oficial un nuevo largomentraje de la saga que, dirigido por Jonathan Entwistle (Esta mierda me supera, The End of the Fucking World), contará con Jackie Chan, Ralph Macchio y Ben Wang. Su estreno esté previsto para mayo de 2025.