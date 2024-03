¿Cuándo Estrenará Netflix La Temporada 6 De Cobra Kai?

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 6 de Cobra Kai se anunció en enero de 2023, pero, desde entonces, Netflix no ha revelado la fecha exacta de estreno de la entrega. A la espera de que la plataforma confirme cuándo llegarán los nuevos episodios, poco a poco van saliendo a la luz detalles del rodaje que dan pistas sobre el lanzamiento.

El creador de la serie, Jon Hurwitz, reveló en enero de 2024 a través de X que finalmente habían regresado al set para comenzar la filmación. "Es increíble estar de vuelta en el set con la familia de Cobra Kai esta semana. Muchos abrazos y risas. Inmediatamente sentí que estábamos filmando futuras escenas clásicas de la serie", apuntó. Netflix también publicó un video anunciando la producción el 5 de febrero que mostraba a muchos miembros del elenco hablando sobre la filmación, lo que indica que el rodaje avanza sin problemas.

