La temporada 3 de Los Anillos de Poder mata por sorpresa a un personaje en su segundo episodio - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Los Anillos de Poder ya ha comenzado su andadura en Amazon Prime Video. En apenas su segundo episodio, la serie ha sorprendido a los espectadores con la inesperada muerte de uno de sus personajes, en una escena especialmente impactante.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Se trata de Eärien, el personaje interpretado por Ema Horvath. Titulado El don de los hombres, el episodio descubre que Eärien le ha dado la espalda a Pharazôn (Trystan Gravelle) y ahora ayuda a Míriel (Cynthia Addai-Robinson), Elendil (Lloyd Owen) y los Fieles -una facción de humanos de Númenor partidaria de los elfos- a combatirlo.

Para ello, mantiene las apariencias y hace creer al regente que le profesa lealtad, aunque en realidad aprovecha su posición para transmitir información a sus adversarios y evitar que más personas pierdan la vida. Sin embargo, este doble juego acabará teniendo consecuencias fatales para Eärien.

Pharazôn sospecha y urde un plan para descubrir a Eärien y utilizarla para llegar hasta Elendil e Isildur (Maxim Baldry) que consiste en hacerle creer que va a lanzar un ataque contra el oeste de Númenor, donde los Fieles han encontrado refugio.

La joven cae en la trampa urdida por Pharazôn, Lord Belzagar (Will Keen) y Kemen (Leon Wadham), que la encierran, obligándola a revelar el paradero de Míriel y a renunciar a los Fieles para volver a posicionarse del lado del regente. Pero su plan no sale como prevén.

Eärien consigue ganarse un lugar en el círculo más cercano de sus enemigos, pero su tapadera acaba descubriéndose. Sin posibilidad alguna de escapar, la joven se dirige en los instantes finales del episodio a un balcón y termina arrojándose para precipitarse al vacío.

Su muerte resulta tan trágica como inesperada, especialmente dada la importancia que tuvo el personaje en las dos primeras temporadas de Los Anillos de Poder. En este punto cabe destacar que, aunque Eärien es un personaje completamente creado para la serie, en la obra de Tolkien las mujeres apenas tienen representación dentro de su familia.

Todas las referencias se centraban en su padre, Elendil, y sus hermanos, Isildur y Anárion (Andrew Richardson). Sin embargo, nunca se ha mencionado a la esposa de Elendil ni se ha hecho referencia a la existencia de otros hijos más allá de los dos hermanos de Eärien.

LA FAMILIA DE EÄRIEN AÚN TIENE QUE CUMPLIR UN PROPÓSITO DE VITAL IMPORTANCIA

El personaje de Horvath comenzó siendo la más ingenua de su familia, pero, a diferencia de su padre y sus hermanos, partidarios de los elfos, pronto se sintió atraída por los Hombres del Rey, la facción contraria liderada por Pharazôn. Al final de la temporada 2, tras usurpar el trono de Númenor, este comenzaba a rodearse de un círculo de consejeros de confianza, del que Eärien aspiraba a formar parte. Cinco años después, al comienzo de esta tercera entrega, Eärien ha abandonado su lealtad y ahora comparte las convicciones de su familia.

Aunque la historia de Eärien haya llegado a su fin en la adaptación de Patrick McKay y JD Payne, el resto de su familia seguirá desempeñando un papel fundamental. En la obra de Tolkien, Elendil, Isildur y Anárion lideran a los supervivientes de los Fieles hasta la Tierra Media tras la destrucción de Númenor a manos de Pharazôn y los Hombres del Rey.

Allí fundarán dos nuevos reinos: Isildur y Anárion gobernarán Gondor, en el sur, mientras que Elendil establecerá Arnor, en el norte, y se convertirá en Gran Rey de ambos territorios. Los tres acabarán participando en la Última Alianza de elfos y hombres contra Sauron, en la que Anárion morirá aplastado por una piedra y Elendil caerá a manos del Señor Oscuro. Tras la muerte de su padre, Isildur utilizará los restos de su espada para arrebatarle el Anillo Único a Sauron, tal y como se muestra al comienzo de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, de Peter Jackson.