Los Anillos de Poder confirma el nombre del mago oscuro: Un personaje casi olvidado de Tolkien - PRIME VIDEO

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Prime Video los cuatro primeros episodios de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Y entre todo lo que ocurre en esos capítulos, se puede destacar la revelación de la identidad del mago oscuro. Aunque este fue todo un misterio a lo largo de la anterior entrega, ya había quienes sospechaban que el personaje podría corresponderse con uno de los menos conocidos de la obra de J.R.R. Tolkien, y así ha sido.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La temporada 2 de Los Anillos de Poder presentó a un mago oscuro que gobernaba las tierras orientales de Rhûn. Aunque se especuló que el personaje, encarnado por Ciarán Hinds, podría ser Saruman dada sus inclinaciones malvadas, la teoría no se sostenía y otros fans apuntaron a la posibilidad de que se tratase de un mago nunca antes visto en las adaptaciones cinematográficas.

Y es que Tolkien habló de cinco Istari que fueron enviados a la Tierra Media para combatir el mal: Gandalf, Saruman, Radagast, y otros dos conocidos como los magos azules, Alatar y Pallando, solo mencionados brevemente en los Cuentos inconclusos del autor.

Al inicio de la tercera temporada, en una conversación con la Llama Secreta, Gandalf descubre que el nombre del misterioso mago oscuro es Pallando. Según le explica la fuerza creadora, este mago llegó con un compañero (Alatar), al que acabó matando. El acto fue tan deleznable que condenó Rhûn, convirtiéndola en un páramo desértico.

PALLANDO, EL MAGO AZUL, EN LA OBRA DE TOLKIEN

Si bien Pallando aparece en la obra de Tolkien, cabe decir que apenas se dan detalles del personaje y no se dice en ningún lado que mate a su compañero (esto sería una libertad creativa tomada por la serie de Prime Video). "La verdad es que no sé nada con claridad sobre los otros dos [Istari]", reveló el propio creador de la Tierra Media en una carta de 1958, según recoge Mashable.

El autor ni siquiera dijo que Pallando se estableció en Rhûn, sino que se limitó a exponer que creía que los magos azules habían sido enviados "como emisarios a regiones lejanas, al este y al sur", algo que, en todo caso, no contradice lo que pasa en la serie. "Me temo que fracasaron, al igual que Saruman", señaló en la misma carta, apuntando a que no habían podido combatir a la oscuridad y que sospechaba que habían fundado "cultos secretos y tradiciones mágicas que sobrevivieron a la caída de Sauron".