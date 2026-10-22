Gandalf vs un Nazgnagôl y Sauron vs el Balrog en el bestial tráiler de la temporada 3 de Los Anillos de Poder

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder aterriza en Prime Video con sus primeros cuatro episodios el próximo 11 de noviembre. Y para ir abriendo boca, la plataforma ha lanzado un nuevo tráiler de la entrega, adelantando la guerra total que sacudirá la Tierra Media a medida que Sauron gana poder... e influencia con su Anillo Único.

"Veo el camino hacia la victoria tan seguro. Ocuparé mi lugar como conquistador. Un hechicero, un rey", expone el Señor Oscuro en el adelanto, anunciando a los Nazgnagôl (los nueve portadores de los anillos de poder de los hombres que se convertirán en los Nazgûl), que hay "trabajo que hacer". "La victoria de Sauron está próxima", confirma un orco, hablando de la creación del Anillo Único, "un anillo para gobernarlos a todos".

Mientras que el poder del tirano crece, siendo capaz de enfrentarse incluso a un Balrog, los elfos, hombres y enanos se encuentran cada vez en mayor desventaja. "El enemigo nos dobla en número", se lamenta Gil-Galad. Por su lado, el mago oscuro encarnado por Ciarán Hinds señala que deben rendirse y Durin se arrodilla ante Sauron. "Ya estamos todos camino del desastre", sentencia Galadriel, acosada por visiones de Annatar.

SINOPSIS Y REPARTO DE LA TERCERA TEMPORADA DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LOS ANILLOS DE PODER

"La Tierra Media está en guerra. Han pasado cinco años desde la caída de Eregion y los ejércitos de Sauron han avanzado por todo el continente, conquistando cuanto encuentran a su paso. Solo unos pocos bastiones aislados se interponen entre el Señor Oscuro y la victoria total: Khazad-dûm, donde los enanos permanecen ahora recluidos en las profundidades de sus salones bajo la montaña, y los reinos élficos de Lindon y Rivendel, protegidos por sus Tres Anillos.

Mientras tanto, en las profundidades de Mordor, en su recién erigida torre de Barad-dûr, el Señor Oscuro trabaja sin descanso, obsesionado con forjar un poder capaz de doblegar a los últimos enemigos que aún se le resisten: 'Un Anillo para gobernarlos a todos...'. Ahora, todos los pueblos libres de la Tierra Media -enanos, elfos, hombres y magos- deberán encontrar la forma de unirse en una carrera contrarreloj para impedir que Sauron alcance su objetivo: someter toda forma de vida bajo su dominio absoluto", reza la sinopsis de la tercera temporada de la ficción.

Retoman sus papeles de anteriores entregas Morfydd Clark, Charlie Vickers, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Daniel Weyman y Benjamin Walker, entre otros. Entre los nuevos fichajes se encuentran Jamie Campbell Bower como Celeborn, el marido de Galadriel; Eddie Marsan como Thráin, Zubin Varla como Khamûl, Adam Young como Marnûkh, Andrew Richardson como Anárion y Simon Pegg, que pondrá voz al Balrog.

Tras el estreno de los cuatro primeros episodios de la temporada el 11 de noviembre, el quinto y el sexto llegarán a Prime Video el 18 de noviembre y los dos últimos, el 25 de noviembre.