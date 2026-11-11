El calendario de estreno de Los Anillos de Poder temporada 3: El cambio de estrategia en los nuevos episodios, explicado - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Los Anillos de Poder ya ha arrancado en Amazon Prime Video. Sin embargo, en esta ocasión, en vez de estrenarse semanalmente, los episodios están divididos en tres tandas.

De este modo, en lugar de espaciar los estrenos durante varios meses, Prime Video opta por concentrar el lanzamiento de los ocho episodios en tres fechas a lo largo de noviembre, por lo que los espectadores podrán disfrutar de varios capítulos de una sentada, sin tener que esperar una semana entre cada entrega.

"Como creadores, creemos que la serie funciona mejor cuando se pueden ver varios episodios seguidos, ya que tiene una trama muy serializada y numerosas historias que se desarrollan en paralelo. Es una serie que exige mucha atención y que, como espectadores, creemos que te atrapa y te sumerge por completo en su mundo", explicaron J. D. Payne y Patrick McKay a Gizmodo.

"Por eso pensamos que funciona mejor cuando ves un capítulo tras otro, sin interrupciones. Siempre hemos defendido que se estrenen más episodios cuanto antes y, en el caso de esta temporada, queríamos que estuviera disponible antes de las fiestas", añadieron.

"Así, el público podría verla del tirón durante las vacaciones. De esta forma, los episodios se estrenarán en un breve periodo de tiempo, aunque después cada uno podrá verlos a su ritmo", concluyeron los creadores.

UN CAMBIO QUE PODRÍA MEJORAR LA RECEPCIÓN DE LA SERIE

Una de las críticas más recurrentes a Los Anillos de Poder ha sido su ritmo pausado, a la que se han sumado las dudas sobre la capacidad de la serie para mantener el interés del público a lo largo de cada temporada. Las palabras de McKay y J. D. Payne dejan entrever que habrían querido apostar por un estreno con varios episodios disponibles desde un primer momento, aunque no ha sido hasta esta tercera entrega cuando se ha podido aplicar ese modelo.

No obstante, aún está por ver si este cambio contribuye a mejorar la recepción de la serie. Tras el estreno de los cuatro primeros capítulos, Prime Video lanzará los episodios 5 y 6 el 18 de noviembre, mientras que los dos últimos verán la luz el 25 de noviembre, quedando así su calendario de estreno:

- Capítulo 1, 2, 3 y 4: 11 de noviembre

- Capítulo 5 y 6: 18 de noviembre

- Capítulo 7 y 8: 25 de noviembre

La segunda temporada de Los Anillos de Poder se saldó con la destrucción de Eregion por parte de Sauron, una vez completada la forja de los Siete Anillos para los enanos y los Nueve destinados a los hombres.

Cumplido este propósito, el Señor Oscuro ya no tiene motivos para seguir ocultándose bajo las identidades de Halbrand y Annatar. En lugar de recurrir a esas identidades, Sauron podrá mostrarse ante la Tierra Media con su verdadera apariencia y desplegar todo su poder.

La temporada 3 de la serie ambienta su trama cinco años después de la caída de Eregion. La Tierra Media está sumida en una guerra en la que los ejércitos de Sauron han conquistado gran parte del continente, mientras que los últimos bastiones de resistencia, entre ellos Khazad-dûm, Lindon y Rivendel, tratan de contener el avance del Señor Oscuro, que prepara la forja del Anillo Único para someter a todos los pueblos bajo su dominio.