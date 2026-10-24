¿Por qué lucha Sauron contra un Balrog en el tráiler de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder temporada 3?

¿Por Qué Lucha Sauron Contra Un Balrog En El Trailer De Señor De Los Anillos: Los Anillos De Poder Temporada 3? - PRIME VIDEO

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Prime Video ha lanzado un nuevo tráiler de la temporada 3 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, que llegará a la plataforma el próximo 11 de noviembre. El avance muestra el creciente poder de Sauron, al que se puede ver creando el Anillo Único e incluso enfrentándose a un temible Balrog.

Cabe decir que, en la obra de J.R.R. Tolkien no hay muchos precedentes de que el Señor Oscuro luchara contra uno de los demonios del fuego durante la Segunda Edad de la Tierra Media, si bien es cierto que desde un principio la serie se ha tomado ciertas libertades creativas. Por otro lado, el adelanto no ofrece demasiado contexto sobre la lucha, pero se pueden deducir algunos detalles y especular sobre otros.

En primer lugar, hace varios meses, Prime Video anunció que Simon Pegg pondría voz a un Balrog que ayudaría a Sauron a forjar el Anillo Único, por lo que es probable que ese personaje sea precisamente el que aparece en el tráiler. El hecho de que Pegg vaya a prestarle su voz sugiere que, al contrario que el Azote de Durin de la Trilogía del Anillo, la criatura hablará.

Por otro lado, todo apunta a que Sauron no contará con la ayuda del Balrog desde un primer momento, sino que tendrá que ganársela, ya sea a través de la persuasión o la coerción. Cierta enemistad entre ambos tendría sentido teniendo en cuenta que ambos fueron en su día Maiar que optaron por seguir a Morgoth. Tras la derrota de ese primer Señor Oscuro, Sauron, que era su lugarteniente y aspira a sucederle, no obtiene de manera inmediata todos los apoyos que tenía su maestro.

¿ES EL MISMO BALROG QUE EL DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS?

Aunque Tolkien imaginó en un principio que Morgoth tendría a su disposición cientos de Balrogs, acabó optando por reducir el número a menos de una decena. En la Tercera Edad (cuando tienen lugar los eventos de la Trilogía del Anillo), solo se sabe de uno que siga con vida, el Azote de Durin, que se ocultó en las profundidades de Khazad-dûm (las Minas de Moria), el mismo que ya apareció en la segunda temporada de Los Anillos de Poder.

Según señala ScreenRant, parece poco probable que el Balrog del nuevo tráiler sea el mismo que el de la anterior tanda de episodios y tampoco parece posible que sea Gothmog, el Señor de los Balrogs, ya que este muere en teoría en la Primera Edad. Así, es de esperar que el demonio al que se enfrenta Sauron sea un ser nunca antes visto ni mencionado, quizá uno que more en el Monte del Destino (lo que facilitaría que ayude a Sauron en la forja del Anillo).

Tras el estreno de los cuatro primeros episodios de la temporada el 11 de noviembre, el quinto y el sexto llegarán a Prime Video el 18 de noviembre y los dos últimos, el 25 de noviembre.