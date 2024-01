El teaser de The Walking Dead: The Ones Who Live adelanta un misterio sobre la CRM

The Walking Dead: The Ones Who Live, spin-off protagonizado por Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), llegará a AMC y AMC+ el 25 de febrero. La cadena ha lanzado un teaser de la serie, clip que adelanta un nuevo misterio en torno a la CRM.

El breve vídeo muestra el logotipo de la CRM antes de que una misteriosa mano con un guante saque una llave y abra una puerta. El clip no revela de quién se trata ni qué hay tras la puerta.

El papel de la CRM en el universo de The Walking Dead no está claro, más allá de que capturaron a Rick en la temporada 9 de la serie principal. The Walking Dead: World Beyond también desveló que están buscando formas de combatir el virus zombie mientras se mantienen ocultos del resto del mundo.

Además de Rick y Michonne, el spin-off también traerá de vuelta a Jadis (Pollyanna McIntosh), además de presentar a varios personajes: Pearl Thorne (Lesley-Ann Brandt), Nat (Matthew August Jeffers) y el Mayor General Beale (Terry O'Quinn).

En una entrevista con Entertainment Weekly, McIntosh adelantó cómo será la relación de su personaje con la CRM en el spin-off. "Habrá cosas de Jadis que reconoceréis de World Beyond. Ella es suboficial. Está trabajando con la CRM. Es una seguidora comprometida de la CRM, pero las personas son más que sus trabajos, y la antigua Jadis que conocimos y que ha hecho todo lo posible, pero ha perdido muchas veces, es un gran motor en su origen", dijo.

"Jadis ha experimentado el dolor de amar antes. No creo que ella sienta que haya mucho lugar para eso en el apocalipsis. A ella le gustaría que lo hubiera. Ella siente que si, la CRM logra sus objetivos, puede haber un mundo en el que todos podamos enamorarnos y tener relaciones", agregó.