Taz Skylar (Sanji) adelanta el futuro de One Piece en la temporada 3: "Todos tenemos muy claro adónde queremos ir" - NINA PROMMER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de One Piece en Netflix desembarcó en la plataforma el pasado 10 de marzo. Esta nueva hornada de ocho episodios ha estado cargada de sorpresas, cameos inesperados y también nuevos y muy singulares personajes como los letales asesinos de Baroque Works o el entrañable y también lleno de sorpresas Tony Tony Chopper.

La ficción basada en la aclamada obra de Eiichiro Oda va viento en popa, ya que la tercera entrega de la serie está en desarrollo, y Taz Skylar, quien interpreta a Sanji en la serie de Netflix, asegura que tanto los showrunners como la plataforma y los demás tienen "muy claro adónde quieren ir".

"Sí, creo que los showrunners y los guionistas y los productores y Netflix, todos tienen muy claro dónde queremos llegar. No dónde queremos terminar, pero adónde queremos ir de aquí", afirmó Skylar en una entrevista concedida a CulturaOcio, abordando el futuro de la serie tras el épico cierre de la temporada 2.

El actor explicó que la anterior entrega estaba mucho más centrada en rendir homenaje al manga, ya que su objetivo principal era contar cómo se formaban los Sombreros de Paja. "Tenemos que tener fe en la paciencia de los que estén viendo la serie, con la promesa de que, una vez se forme la banda, van a tener una aventura épica", señaló. De hecho, según Skylar, en esta nueva tanda de capítulos ya comienza a percibirse ese cambio hacia una aventura más grande, una vez asentadas las bases de la historia.

"Esta es la primera vez que realmente nos metemos en una aventura épica, y eso ya se nota desde el inicio", afirmó. También destacó que las reticencias iniciales de algunos fans ante la adaptación del manga y anime creado por Eiichiro Oda parecen haberse disipado con el tiempo.

"La primera vez sí que hubo mucho más, aunque la recepción fuese, en la gran mayoría, positiva", recordó. Skylar aseguró, además, que el propio Oda mantiene contacto con el equipo de la serie y apoya activamente el proyecto. "Nos apoya un montón y está ahí para lo que necesitamos, y nos manda un WhatsApp como una persona normal", explicó. "Es un tío muy humano, es un tío que tiene un sentido del humor espectacular", añadió.

SANJI VS LA NUTRIA MR. 13, SU PELEA FAVORITA

Ya en lo que respecta a su regreso en esta segunda entrega de One Piece, explicó que le entusiasmó poder darle más matices a Sanji. "Simplemente por cómo se escribió el guion y por las situaciones en las que ponía mi personaje", comentó, y entre los momentos más divertidos se encuentra la escena de combate muy peculiar: la pelea entre Sanji con una nutria [Mr. 13]. "Épicamente es mi pelea favorita de la temporada", aseguró.

Sin embargo, esta secuencia fue todo un desafío para Skylar debido a la peligrosidad de esta. "Para mí fue una de las más heavy que he hecho en mi vida", explicó. "Fue una de las primeras veces que la razón por la que no me querían dejar es porque la escena se hizo con explosivos".

Tras convencer al director de que le dejara hacerla, Skylar tuvo que correr por un pasillo lleno de explosivos enterrados que detonaban simulando disparos de ametralladora. Asimismo, explicó que en una secuencia posterior Sanji tiene un monólogo, que sirvió al actor para darle contexto y adelantar aspectos del personaje que en el material original tienen lugar más tarde, con la intención de que los espectadores puedan entenderlo "mejor de aquí en adelante". Pero no es el único instante de Sanji al que le gustaría llegar si la serie de Netflix lo alcanza.

LA LUCHA CONTRA EL BULLYING, PRESENTE

"Me encantaría, que no sé si llegaremos, dudo que lleguemos, a menos que peguemos saltos, pero no sé, la parte de la historia donde él conoce a sus padres, bueno, donde él se reencuentra con su padre y con sus hermanos", remarcó, antes de asegurar que le parece "la historia 'quintaesencial' de un niño al que le han hecho bullying".

"Cuando ese niño sale de la situación donde le hicieron bullying, coge, se pone muy fuerte, le sale muy bien la vida y luego se vuelve a enfrentar a esa misma gente que le hizo bullying. Esa historia a mí me encanta", subrayó Skylar. Además, también le entusiasmaría que Netflix adaptase del material original la épica pelea entre Sanji y Luffy. "Me encantaría llegar", añadió.

Skylar también reflexionó sobre la razón de que tanta gente conecte con la serie radica en que todos los personajes principales son, de algún modo, unos inadaptados. "Son un grupo de marginados que vienen juntos para conquistar el mundo. Y creo que eso es lo que conecta con todo el mundo", concluyó Skylar.

Además de Skylar, Godoy, Emily Rudd, Jacob Romero y Mackenyu, esta segunda entrega de la ficción también cuenta con las incorporaciones de Mikaela Hoover (como la voz de Tony Tony Chopper), Joe Manganiello (Crocodile), David Dastmalchian (Mr. 3), Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Lera Abova (Nico Robin), Daniel Lasker (Mr. 9), Charithra Chandran (Nefertari Vivi/Miss Wednesday) y Camrus Johnson (Mr. 5).