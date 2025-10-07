Taylor Swift detiene una entrevista tras una pregunta "sorprendentemente ofensiva"

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Taylor Swift sigue arrasando con The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio. La cantante, inmersa en la intensa promoción, detuvo momentáneamente una entrevista para calificar una de las preguntas como "sorprendentemente ofensiva".

La cuestión, ademas, estaba basada en una teoría que circula en redes sociales, según la cual casarse con la estrella del fútbol americano Travis Kelce podría afectar su carrera, algo que la artista rechaza rotundamente. "Taylor, no me digas que este es tu último álbum", le preguntó con cierta picardía Scott Mills a Swift durante su entrevista para BBC Radio 2. "¿Qué? No", respondió visiblemente desconcertada la estrella.

"Vi a algunos fans diciendo: 'Bueno, se va a casar, después tendrá hijos y [por eso] este será su último álbum'", expuso Mills justificando el argumento de su pregunta. "Decir eso es algo sorprendentemente ofensivo", respondió tajante Swift, firme pero sin perder la sonrisa. "Esa no es la razón por la que las personas se casan, para poder dejar su trabajo", sentenció.

"Creo que algunos fans estaban ya entrando en pánico", añadió Mills. "Lo sé, a veces les gusta entrar en pánico, pero amo a la persona con la que estoy, porque valora lo que hago y aprecia cuánto me llena crear arte y hacer música", añadió Swift.

"Eso es lo genial de Travis. Siente tanta pasión por lo que hace que mi propia pasión por lo que hago... Nos une", continuó la artista. "No habrá ningún momento en que él diga: 'Me molesta que sigas haciendo música... La música que yo acepté, que sé que amas, pensé que ibas a dejar de hacerla...'. Los dos, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestro trabajo y nuestra pasión, actuamos durante tres horas y media en estadios de la NFL", sentenció Swift.

La cuestión también pone sobre la mesa un eterno debate entre los críticos y fans, y es si el hecho de que Swift esté viviendo un momento muy dulce en su vida afecta a la calidad de su música. Algunos incluso también se preguntan si sus canciones siguen teniendo el mismo atractivo "cuando es feliz", como señalaba un artículo de The New Yorker que analizaba este tipo de discursos en redes sociales, a menudo teñidos de misoginia.

Pero la gran mayoría coincide en que The Life of a Showgirl es mucho más optimista que su anterior álbum, The Tortured Poets Department, un aspecto sobre el que también se pronunció Swift.

"Lo bueno de Showgirl es que estoy en un momento muy similar de mi vida al que estaba cuando la escribí, y eso es algo que se agradece, porque no siempre ocurre que ambas cosas coincidan", explicó. "Cuando compuse el disco anterior, estaba en un momento completamente distinto, me sentía miserable", añadió.

"Pero al publicarlo, estaba muy feliz. Pensaba: 'Adoro este arte, este hermoso arte que habla de la miseria'. Pero ya no me siento miserable", aclaró. Swift también abordó el hecho de haber mantenido el disco en secreto, pese a viajar constantemente a Suecia durante la gira The Eras Tour para grabarlo con los productores Max Martin y Shellback.

"Mis amigos no delatan", explicó. "No delatan. Y se nota por la cantidad de historias sobre mí que circulan y que son absolutamente falsas, porque todos mis amigos -todos mis amigos- escucharon música [del nuevo álbum] hace un año. Saben lo que estoy haciendo y no son chismosos. Es increíble", finalizó Swift. Lanzado el pasado 3 de octubre, The Life of a Showgirl rompió el récord de ventas de la cantante, vendiendo 2,7 millones de copias ese mismo día. Además, Amazon Music informó que es el álbum más reproducido de su historia en un solo día.