Taylor Swift pulveriza el récord de Adele con The Life of a Showgirl

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Apenas una semana después de su lanzamiento y a pesar de las reacciones encontradas de fans y críticos, The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, se ha hecho con un récord de ventas anteriormente ostentado por Adele.

Según recoge Billboard y de acuerdo con los informes iniciales de la empresa Luminate, The Life of a Showgirl lleva vendidas 3,5 millones de unidades en Estados Unidos entre ventas tradicionales (3,2 millones de copias) y actividad en streaming.

El nuevo disco de Swift ha superado así la marca que consiguiera 25, de Adele, hace ya diez años. Y es que, por una década, la cantante de 'Rolling in the Deep' o 'Hello', había mantenido el récord de ventas de un disco en una sola semana en la era del streaming con 3.482 millones de unidades vendidas.

Cabe destacar, además que la artista estadounidense lograba este hito a los cinco días del lanzamiento del álbum, por lo que es de esperar que la cifra de ventas alcanzada al final de la semana sea incluso mayor. Por el momento, Swift ha lanzado once variantes distintas del álbum en versión CD y ocho en vinilo.

En cuanto a la diversidad de críticas, que parecen apuntar a que The Life of a Showgirl, pese a su éxito comercial, no ha sido del agrado de todos, Swift señalaba recientemente que lo importante es que haya conversación. "Acojo con agrado el caos. La regla del mundo del espectáculo es que, si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y mencionas mi nombre o el título de mi álbum, estás ayudando", expresaba la cantante durante su aparición en el programa de Apple Music The Zane Lowe Show.