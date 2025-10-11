Taylor Swift responde a las críticas de The Life of a Showgirl: "No soy la policía del arte" - CONTACTO

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

A pesar de haber vendido 2,7 millones de copias en un solo día, el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ha recibido críticas mixtas y reacciones encontradas por parte de los fans, un fenómeno que la artista ha abordado con pragmatismo.

"Acojo con agrado el caos. La regla del mundo del espectáculo es que, si es la primera semana del lanzamiento de mi álbum y mencionas mi nombre o el título de mi álbum, estás ayudando", expresó Swift este martes, durante su aparición en el programa de Apple Music The Zane Lowe Show.

"Y en cuanto al arte, respeto mucho las opiniones subjetivas de la gente sobre el arte. No soy la policía del arte. Todo el mundo puede sentir exactamente lo que quiera", añadió la cantante, remarcando que el objetivo de los artistas es "ser un espejo".

Swift prosiguió explicando que, a menudo un álbum es "una forma realmente salvaje de mirarte a ti mismo". "Lo que estás viviendo en tu vida va a influir en cómo te identificas con la música que estoy sacando en un momento dado", señaló, exponiendo que, en ocasiones, los fans cambian de opinión y, de repente, debido a sus experiencias vitales, empiezan a sentirse identificados con un disco que antes no les decía nada.

"Estamos haciendo esto para siempre. Cuando compongo mi música, tengo muy presente el legado. Sé lo que he creado. Sé que lo adoro, y sé que todo esto forma parte del tema de lo que es Showgirl", aseguró la artista.

En cuanto a sus sentimientos respecto al álbum, la cantante observó que The Life of a Showgirl es "más divertido", sobre todo viniendo de The Tortured Poets Department, que tenía rasgos "mucho más serios, sensibles e introspectivos, y a menudo más sinceros y estoicos". "Este era más bien como: las artistas son traviesas, divertidas, escandalosas, sexys, coquetas y divertidísimas", apuntó.

"Hacer este álbum era algo que llevaba queriendo hacer toda mi carrera, porque siempre he querido divertirme de esta manera", reveló Swift, para quien esto significaba mostrar una parte muy importante de su personalidad. Y es que, aunque reconoció que a menudo se la puede relacionar con canciones tristes o "de ruptura", ese "no es el lugar" en el que se encuentra actualmente.

Según informes de Luminate, tras el primer día desde su lanzamiento, en el que alcanzó 2,7 millones de ventas, The Life of a Showgirl obtuvo la segunda mayor semana de ventas de un álbum desde 1991 (cuando la compañía empezó a almacenar estos datos), solo superado por 25 de Adele. No obstante, The Life of a Showgirl ya ha superado la marca de Adele, pues la cifra de unidades vendidas ascendió a 3,5 millones de unidades.