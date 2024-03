Sydney Sweeney tiene buenas noticias sobre la temporada 3 de Euphoria

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Han pasado ya dos años desde que HBO Max estrenara la temporada 2 de Euphoria y, por el momento, apenas había noticias sobre su ya confirmada tercera entrega. Sin embargo, Sydney Sweeney, quien encarna a Cassie en la ficción, ha dado buenas noticias respecto a la producción.

Sweeney concedió recientemente una entrevista a MTV en la que le preguntaron si, tras los recientes estrenos de Inmaculate, Cualquiera menos tú y Madame Web, tenía planeado tomarse un descanso. "Voy a empezar con Euphoria", confesó, dejando caer que el rodaje comenzará muy pronto y será su próximo proyecto. "Es como volver a casa, me gusta. Estoy emocionada", agregó.

THIS JUST IN: Filming for #Euphoria season 3 is about to begin 🚨



No days off for @sydney_sweeney after #SXSW – catch her full @immaculatemovie interview with @joshuahorowitz, coming soon. pic.twitter.com/nzYr4VHkHS