MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Madame Web va camino de convertirse en el peor estreno del Universo Spider-Man de Sony Pictures. Su escasa recaudación y las malas críticas que ha recibido ha hecho que sea objeto de burla incluso entre el propio elenco del filme. Sydney Sweeney, que en la cinta da vida a Julia Cornwall, se rió del batacazo de Madame Web en su paso por Saturday Night Live.

Durante su monólogo de apertura, Sweeney comenzó su labor como presentadora del programa de humor esta semana de la siguiente manera: "Probablemente me habéis visto en Cualquiera menos tú o en Euphoria... definitivamente no me habéis visto en Madame Web".

Las palabras de la actriz hicieron referencia a la baja recaudación del filme protagonizado por Dakota Johnson como Cassandra Web que, a día de hoy, solo ha conseguido amasar 91 millones de dólares la taquilla de todo el mundo.

Con un presupuesto entre los 80 millones y los 100 millones de dólares, Madame Web está suponiendo un descalabro para Sony al ni siquiera recuperar el dinero invertido en la cinta por el momento. El desastre supera incluso a Morbius, donde la película protagonizada por Jared Leto no llegó a los 170 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.

Pero no solo ha sido el desastre de Madame Web o el de Morbius. El cine de superhéroes está sufriendo un evidente desgaste como se ha podido ver en entregas de otras franquicias. The Marvels se convirtió en el peor estreno del Universo Cinematográfico Marvel con 110 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana.

Después del estreno de Madame Web, Sony tiene previsto estrenar tres filmes en 2024 basados en personajes de Marvel. Primero verá la luz Kraven The Hunter, que con Aaron Taylor-Johnson como gran estrella se lanzará el 30 agosto, y después Venom 3, que de nuevo protagonizada por Tom Hardy, llegará a los cines el 8 de noviembre.