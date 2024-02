La actriz de Euphoria Hunter Schafer, detenida en una manifestación a favor del alto al fuego en Gaza

MADRID, 29 Feb. (CulturaOcio) -

Jewish Voice for Peace, organización judía estadounidense antisionista, convocó el pasado 26 de febrero una manifestación en Nueva York para pedir el alto al fuego en la franja de Gaza. A la protesta acudió Hunter Schafer, actriz conocida por su papel de Jules en Euphoria, que fue detenida.

La manifestación tuvo lugar fuera del 30 Rockefeller Plaza, a donde el presidente Joe Biden acudió para aparecer en Late Night With Seth Meyers. "Hunter fue arrestada en la protesta. Elogiamos su compromiso con la libertad palestina y con un futuro de justicia para todos", ha declarado un representante de Jewish Voice for Peace. Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York confirmó que se realizaron 33 arrestos en total en la protesta.

En un vídeo compartido en X se puede ver a Schafer junto a un grupo gritando: "No más armas, no más guerra, vale la pena luchar por el alto el fuego". La actriz también aparece en varias fotos de la protesta que Jewish Voice for Peace compartió en Instagram.

'Euphoria' Star Hunter Schafer Arrested at Gaza Cease-Fire Rally in New York City https://t.co/XOdTurcrx4 — TheWrap (@TheWrap) February 28, 2024

Jewish Voice for Peace se describe a sí misma como "la organización antisionista judía progresista más grande del mundo" y tiene el objetivo de "organizar un movimiento de base multirracial, interclasista e intergeneracional de estadounidenses". "Los judíos se solidarizarán con la lucha por la libertad palestina", añaden.

Schafer saltó a la fama con Euphoria, que ya ha confirmado su tercera temporada en HBO Max. Además, recientemente ha participado en Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. Entre sus próximos proyectos figuran Kinds of Kindness, dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone; Mother Mary junto a Anne Hathaway; y Palette, que también cuenta en su elenco con Noomi Rapace.