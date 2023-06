The CW renueva Superman & Lois y cancela Gotham Knights - THE CW

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

La cadena estadounidense The CW continúa su plan de recortes a raíz del cambio de propiedad del canal y ha anunciado el dispar futuro de algunas de sus series. La cara es para Superman & Lois, que ha renovado para una cuarta temporada que contará solo con 10 capítulos, mientras que la cruz es para Gotham Knights, que ha sido cancelada tras una única temporada.

Fue Brad Schwartz, presidente de The CW Network, quien confirmó la renovación de la serie de Superman a través en un comunicado en el que también anunció la renovación de otra serie, All America: Homecoming. "Estamos encantados de traer Superman & Lois de vuelta a The CW", reveló el ejecutivo. "Son dos de nuestras mejores series, con los fans más apasionados. No podemos esperar a comenzar las nuevas temporadas", concluyó.

La cuarta temporada de Superman & Lois no contará con los 15 episodios que sí tenía la temporada 1 y 2, o los 13 que compusieron la tercera temporada. De esta manera, la compañía podría poner el cierre a unas de las series del superhéroe mejor consideradas por los fans. La ficción cuenta con un elenco que lideran Tyler Hoechlin como Clark Kent y Bitsie Tulloch como Lois Lane.

Diferente suerte ha corrido Gotham Knights, la serie creada por Natalie Abrams, Chad Fiveash y James Patrick Stoteraux. Según informa BledingCool, la ficción estrenada el pasado 14 de marzo no tendrá una segunda temporada. La ficción seguía los pasos del hijo adoptivo de Bruce Wayne tras el asesinato del superhéroe conocido como Batman. El reparto lo encabezan Oscar Morgan, Olivia Rose Keegan, Fallon Smythe, Anna Lore, Navia Robinson.