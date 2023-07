Nathan Fillion será Linterna Verde en Superman Legacy que también contará con Hawkgirl y Mister Terrific

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

Días después de anunciar los fichajes de David Corenswet y Rachel Brosnahan como Clark Kent y Lois Lane, la película de Superman: Legacy sigue dando forma a su reparto. El proyecto escrito y dirigido por James Gunn será el primero del nuevo Universo DC en cines. Y en su reparto también contará con un viejo amigo de Gunn, el actor Nathan Fillion.

Según informa Vanity Fair y confirma el propio Gunn, el actor protagonista de series como Castle o The Rookie se ha unido a la película junto con la actriz Isabela Merced y el actor Edi Gathegi. Los tres nuevos fichajes de Superman: Legacy darán vida a tres superhéroes ya establecidos dentro del mundo en el que irrumpirá el Hombre de Acero.

True. Welcome to the cast of Superman: Legacy: @NathanFillion as Green Lantern Guy Gardner, @isabelamerced as Hawkgirl, and @iamedigathegi as Mister Terrific. ❤️💙💛 https://t.co/Z9JLq3jUxL