Malas noticias para la temporada 4 de Superman & Lois

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Cuando The CW anunció su programación para otoño en julio de 2023, la temporada 4 de Superman & Lois no estaba incluida. Ahora la cadena ha revelado cuándo llegará la entrega, y parece que será más tarde de lo esperado.

Perry Sook, CEO de Nexstar, ha concedido una entrevista a Deadline en la que ha ofrecido una actualización de la serie, desvelando que el retraso tiene que ver con las huelgas del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA). "Cuanto más avance la huelga, más se retrasará hasta 2024", explicó.

Según Sook, la cuarta temporada de Superman & Lois es una de las cuatro series de ficción de The CW que se han retrasado debido a las huelgas, junto con Walker, All American y Homecoming. Tal como señaló Variety, estas cuatro series "probablemente no se estrenarán hasta el próximo verano debido a las huelgas". Basándose en la programación de años anteriores de The CW, sus series de verano se estrenan alrededor de junio, julio y agosto. Esto significa que la temporada 4 de Superman & Lois podría estrenarse en alguno de estos meses en 2024.

Por otro lado, Deadline también reveló que Superman & Lois sufrirá un recorte de presupuesto de cara a su cuarta entrega. "Los importantes recortes presupuestarios incluirían la reducción del número de personajes habituales del reparto de la serie. Superman & Lois, ahora en su tercera temporada, tiene 12 personajes habituales. Hemos oído que no se espera que esto afecte a los protagonistas, pero los personajes secundarios del reparto probablemente sí se verían afectados", confirmó el medio.

"Debido a que es una serie de superhéroes, es más cara por sus efectos especiales. Además de recortar el elenco, la serie probablemente se inclinaría más hacia su premisa central como un drama familiar en el futuro", expuso Deadline al respecto.