Millie Bobby Brown y Rachel Brosnahan lideran la nueva serie sobrenatural de Netflix: ¿La nueva Stranger Things?

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Tras Stranger Things y Enola Holmes, entre otras colaboraciones con Netflix, la alianza entre Millie Bobby Brown y la plataforma suma un nuevo título: la intérprete protagonizará y ejercerá de productora ejecutiva en Prism, serie sobrenatural en desarrollo para el servicio de streaming. El proyecto contará también con Rachel Brosnahan (Superman) y con los hermanos Russo (Estado Eléctrico),a través de su estudio AGBO, en la producción ejecutiva.

Según informa también Deadline, en la lista de responsables de Prism figura Etan Frankel (Shameless) como showrunner, mientras que, por ahora, no hay confirmación de que Brosnahan, que recientemente interpretó a Lois Lane en Superman y es ganadora del Emmy por La maravillosa señora Maisel, participe como actriz en la serie. Se desconoce el resto del reparto más allá de Brown, así como fechas de rodaje o ventana de estreno.

La premisa sitúa a la protagonista de Stranger Things en la piel de Cassie, una mujer con la habilidad de comunicarse con fantasmas que debe descubrir, antes de que sea demasiado tarde, el origen de un fenómeno global que está provocando la irrupción de estas apariciones por todo el planeta. La historia adapta el relato homónimo de Nick Shafir, que produce la nueva ficción de Netflix.

Prism supone la segunda colaboración entre Millie Bobby Brown y AGBO tras Estado Eléctrico, mientras que la asociación AGBO-Netflix ha estrenado cuatro largometrajes: Tyler Rake, El agente invisible, Tyler Rake 2 y Estado eléctrico. En cuanto al frente Brown-Netflix, el total asciende a seis proyectos lanzados juntos: Stranger Things, Enola Holmes, Enola Holmes 2, Damsel y Estado eléctrico.

Rachel Brosnahan también tiene recorrido propio en Netflix. La actriz ganó reconocimiento con House of Cards gracias a su papel de Rachel Posner, además, apareció en un episodio de Orange Is the New Black y protagonizará, junto a Charles Melton y Will Poulter, Saturn Return, película actualmente en desarrollo con Netflix.

A la espera de más detalles sobre Prism, Netflix y Millie Bobby Brown encaran el lanzamiento de la temporada final de Stranger Things, que llegará en tres partes: 26 de noviembre, 25 de diciembre y 31 de diciembre de 2025; y la actriz también volverá como Enola en Enola Holmes 3, cuyo estreno está previsto para 2026.