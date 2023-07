Stranger Things: La teoría que adelanta los 3 personajes que morirán en la temporada final de la serie

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

Tras la muerte de Eddie Munson (Joseph Quinn) a manos, o mejor dicho, garras de los demomurciélagos de Vecna en la temporada 4 de Stranger Things, la historia de Once (Millie Bobby-Brown) culminará cuando Netflix estrene la quinta y última entrega de la serie. Sin embargo, uno de los carteles de la anterior entrega de la ficción creada por Matt y Joe Duffer podría haber adelantado las muertes de otros tres personajes en los nuevos episodios.

A pesar de haber logrado vencer a Vecna, a Dustin (Gate Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) y el resto de la pandilla no les sobran los motivos para estar de celebración. Eddie murió para que pudiesen acabar con el monstruo que tanto tiempo lleva atormentándoles y, aunque Once logró salvarle la vida a Max (Sadie Sink), para hacerlo tuvo que sumir a su amiga en un estado de coma profundo.

Sin embargo, Vecna podría cobrarse su feroz venganza en la quinta y última temporada de Stranger Things. Y según un usuario de Twitter, uno de los póster de cuarta entrega podría haber adelantado las muertes de varios personajes principales en los episodios finales de la serie.

En concreto, señala a Joyce (Winona Ryder), Jonathan (Charlie Heaton) y Mike como las posibles víctimas que podría cobrarse Vecna en la quinta entrega de la ficción de Netflix. Esta hipótesis se fundamenta en el hecho de que, en la imagen, son los únicos personajes que se encuentran mirando desde la distancia en lugar de directamente a la cámara.

Sin duda, podría tomarse como una simple casualidad o un detalle sin mayor relevancia. Pero esta teoría no resulta tan descabellada si se tiene en cuenta que los Duffer ya presagiaron en una ilustración de características similares que Max sería fundamental para los planes de Vecna en la temporada 4 de Stranger Things.

"Sé que esta teoría de los pósteres de Stranger Things ya se ha comentado antes, pero repasemos por qué los carteles de S4 pueden anticipar que Mike, Joyce, y Jonathan serán los objetivos de la próxima temporada", reza el tuit con el que @sapphicjopper alimenta su hipótesis de que caerán a manos de Vecna en la quinta y última temporada de la ficción creada por los hermanos Duffer.

