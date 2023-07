HBO suspende el contrato de George R. R. Martin por la huelga de guionistas

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

George R. R. Martin, autor de la saga de novelas Canción de Hielo y Fuego en las que basan las series Juego de Tronos y La Casa del Dragon, ha confirmado que HBO ha decidido suspender su contrato mientras continúe la huelga de guionistas que arrancó el pasado 2 de mayo.

A través de su página web personal, Martin ha querido dar a sus fans algunas novedades sobre cómo está su situación con respecto a los proyectos de la plataforma, así como sobre la huelga. “Mi contrato con HBO fue suspendido el 1 de junio”, desvela. Por tanto, no trabajará en nada relacionado con sus franquicias mientras el conflicto no se solucione.

“Todavía tengo mucho que hacer, por supuesto. En esto, soy uno de los afortunados. Estas huelgas no van realmente sobre guionistas, productores o showrunners de renombre, la mayoría de los cuales están bien”, afirma a continuación Martin. “Estamos en huelga por los guionistas primerizos, los editores de historias, los estudiantes que esperan irrumpir en esto, ese actor que tiene cuatro líneas, el tipo que tiene su primer trabajo como personal de la producción y que sueña con crear su propia serie algún día, como lo hice yo en los años 80”, demanda el escritor.

“Los estudios ni siquiera hablan con nosotros. Todas las negociaciones entre la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión) y la WGA (Sindicato de Guinistas) se acabaron en mayo cuando comenzó la huelga. Es difícil llegar a un acuerdo cuando la otra parte ni siquiera se sienta a la mesa”, denuncia Martin, que ve difícil poder llegar a un acuerdo en el corto plazo. Como miembro del Sindicato de Guionistas desde 1986, el escritor ha indicado también que esta es la huelga "más importante" de su vida

“La semana pasada se citó a un productor anónimo diciendo que la estrategia de la AMPTP era mantenerse firme hasta que los guionistas comenzaran a perder sus casas y apartamentos, lo que da una idea de a qué nos estamos enfrentando”, comenta en su publicación. Posteriormente, también da una actualización de sus proyectos más inminentes.

LA CASA DEL DRAGÓN Y VIENTOS DE INVIERNO

En primer lugar, señala que la segunda temporada de Dark Winds, serie en la que ejerce de productor ejecutivo, terminó de rodarse antes de comenzar las huelgas de guionistas y actores y se estrenará el 30 de julio en AMC. Después da paso a su serie en activo más esperada, la temporada 2 de La Casa del Dragón.

“Una de las pocas series que aún siguen rodando es La Casa del Dragón, como habréis leído. Eso es cierto. Me han dicho que la segunda temporada está a medias. TODOS los guiones habían sido terminados meses antes de que comenzara la huelga de la WGA. No se ha escrito más desde entonces, que yo sepa”, asegura.

Martin explica que, puesto que los actores de la serie son británicos, no pertenecen al Sindicato de Actores de EE.UU. sino al sindicato Equity, por lo que no pueden ponerse en huelga para apoyar a sus compañeros, ya que podrían perder sus trabajos. Además, como la serie se rueda principalmente en Reino Unido y España, los rodajes tampoco han parado.

“Y sí, sí, por supuesto, he estado trabajando en Vientos de Invierno. Casi todos los días. Escribiendo, reescribiendo, editando, escribiendo un poco más. Progresando constantemente. No tan rápido como a mí me gustaría… y ciertamente no tan rápido como a vosotros os gustaría… pero progresando de todos modos”, manifiesta respecto al siguiente libro de la saga principal de Juego de Tronos, en el cual lleva trabajando 12 años.

Por último, también informó de que la obra de teatro El Trono de Hierro avanza a buen ritmo, ya que la huelga no afecta al sector teatral. “Tal vez incluso podamos llevar el espectáculo al West End en… bueno, no, mejor no decirlo, no quiero gafar el proyecto”, concluye al respecto Martin.