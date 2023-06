Linda Hamilton (Terminator) ficha por Stranger Things 5

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Linda Hamilton, la mítica Sarah Connor de Terminator, ha fichado por la quinta y última temporada de Stranger Things, tal y como ha anunciado Netflix en el evento TUDUM celebrado en Sao Paulo este sábado. La actriz protagonizó junto a Arnold Schwarzenegger las dos primeras películas de la saga dirigidas por James Cameron y la sexta entrega de la franquicia, estrenada en 2019.

Fue el propio Schwarzenegger, presente en el evento para hablar de su serie FUBAR, quién dio paso a su antigua compañera en la saga Terminator. "No sé como voy a ser una fan y una actriz al mismo tiempo, tengo que trabajar en eso", afirmó Hamilton en un mensaje de video en el también emplazó a quedar pronto para cenar a Schwarzenegger.

"Nos vemos en hawkins", concluyó la actriz. Nada se dijo sobre el papel que desempeñará en la última temporada de Stranger Things ni se ofrecieron detalles sobre el nombre de su personaje o el número de capítulos en los que la veterana actriz estará presente.

🚨Breaking News From #TUDUM🚨



Linda Hamilton is joining the cast of Stranger Things 5! pic.twitter.com/WTZES503cF