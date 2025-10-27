Stranger Things 5: ¿A qué saben los Chupa Chups del Mundo del Revés?

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Con motivo del inminente estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, que arrancará en Netflix el próximo 27 de noviembre, Chupa Chups ha lanzado una edición limitada inspirada en la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Maya Hawke, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, David Harbour o Winona Ryder. Chupa Chups ha presentado esta gama de nuevos sabores, hasta nueve, con una gran lona que iluminará Madrid y que, además, tiene la particularidad de transformarse según la luz.

Esta enorme lona podrá verse hasta el próximo 3 de noviembre en la calle Princesa 22-24, junto al Palacio de Liria. Durante el día mostrará la silueta de Once y un Demogorgon, mientras que por la noche, gracias a una pintura especial que reacciona a la luz ultravioleta, se activarán nuevos elementos que revelan una versión alternativa de la escena. El resultado: una lona que cambia con el paso del día y que convierte a Madrid en parte del fantástico universo de Hawkins.

NUEVE SABORES Y MUCHOS PREMIOS

La edición limitada de Chupa Chups inspirada en Stranger Things, incluirá nueve sabores misteriosos vinculados a personajes y localizaciones del universo de la serie, y se presenta en dos formatos exclusivos de pack con códigos QR que ofrecen la posibilidad de ganar diversos premios, incluyendo merchandising exclusivo.

"Otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero éste ha desaparecido, se desconoce su paradero y sus planes. Para complicar su misión, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace un temor pesado y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos, el grupo al completo, permanezcan juntos por última vez", reza la sinopsis oficial de la temporada final de Stranger Things.