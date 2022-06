La temporada 4 Stranger Things incluye un aviso tras el tiroteo en la escuela en Uvalde (Texas)

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Este viernes 27 de mayo ha llegado a Netflix la temporada 4 de Stranger Things. A raíz de la masacre en la escuela en Uvalde (Texas) acaecida el pasado día 24, la plataforma ha incluido un aviso por contenido sensible.

Tal como señala Variety, la advertencia se mostrará a los espectadores en Estados Unidos. "Filmamos esta temporada de Stranger Things hace un año. Pero, dado el trágico tiroteo reciente en una escuela en Texas, los espectadores pueden encontrar angustiosa la escena inicial del episodio 1. Estamos profundamente entristecidos por esta violencia indescriptible y nuestros corazones están con todas las familias que lloran a un ser querido", reza el aviso.

La secuencia en cuestión es un flashback del laboratorio de Hawkins alrededor de 1979, donde el doctor Bremmer (Matthew Modine) está tratando de estudiar las habilidades telequinéticas de Ten. El caos se desata y se puede ver a varios jóvenes ensangrentados, algo que podría herir la sensibilidad de los espectadores a la luz de la masacre en Uvalde.

Stranger Things no es la única producción que se ha visto afectada por el terrible suceso. CBS canceló la emisión de un episodio de FBI, ya que en el capítulo un equipo intenta prevenir un tiroteo en una escuela. Además, Lifetime retrasó el estreno de la película The Bad Seed Returns porque su protagonista, la texana Mckenna Grace, no se sentía cómoda promocionando la película en tales circunstancias.

La temporada 4 de Stranger Things, creada por Matt y Ross Duffer, se dividirá en dos partes. La segunda tanda de episodios estará disponible en Netflix a partir del 1 de julio.