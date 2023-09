La temporada 5 de Stranger Things será "como cualquier superproducción estrenada en cines"

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix y buque insignia de la plataforma, dirá adiós a sus fans con su quinta temporada. Aún no se conoce la fecha de estreno, pero el director y productor ejecutivo Shawn Levy ya ha adelantado que el desenlace estará a la altura de las grandes producciones cinematográficas.

"Es una narración cinematográfica enorme que resulta que se llama serie de televisión. Stranger Things 5 es tan grande como cualquiera de las películas más importantes que vemos", declaró Levy en una entrevista con Total Film. "No hay forma de continuar con la temporada 4 y, francamente, no ampliar la escala y la profundidad", añadió, dejando claro que habrá una mejora técnica respecto a la anterior entrega.

Estas declaraciones están en la misma línea de los comentarios del actor David Harbour durante su reciente paso por el podcast Happy Sad Confused. "Las escenas y los guiones que hemos visto son más grandes que cualquier cosa que hayamos hecho antes", expuso el intérprete que da vida al sheriff Jim Hopper en la ficción de Netflix.

En cuanto a la trama, uno de los creadores de la ficción, Ross Duffer, adelantó que Will Byers (Noah Schnapp) será el gran protagonista de la entrega final. "Will realmente vuelve a ocupar un lugar central en la temporada 5. Este arco emocional para él es lo que creemos que, con suerte, unirá toda la serie. Will está acostumbrado a ser el pequeño, el introvertido, el que está siendo protegido. Entonces, parte de su viaje no tiene solo que ver con la sexualidad, se trata de Will convirtiéndose en un joven adulto", contó a Variety.

También se sabe que la temporada 5 será más corta que la cuarta. "Pensamos que la temporada 4 iba a tener ocho episodios, y que iban a tener la duración habitual. Entonces, si nos hubieras entrevistado antes de la temporada 4, eso es lo que habría dicho. Creo que apuntamos a ocho de nuevo. No queremos que sean 13 horas. Estamos apuntando a más de 10 horas o algo así. Creo que va a ser más larga que la temporada 1, porque tenemos mucho que terminar, pero no creo que vaya a ser tan larga como la temporada 4", contó Matt Duffer en una entrevista con Collider.

Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Sadie Sink, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Charlie Heaton, entre otros, protagonizan Stranger Things. Por el momento, la producción de la quinta temporada se encuentra en pausa debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood.